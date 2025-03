«Something Beautiful»: Miley Cyrus revela fecha de lanzamiento de su nuevo álbum.

Miley Cyrus anuncia su nuevo disco "Something Beautiful"



La talentosa cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus ha sorprendido a sus fans al anunciar la fecha de lanzamiento de su tan esperado octavo disco de estudio titulado "Something Beautiful" (Algo Bonito). Este nuevo álbum, que llega dos años después de su último trabajo "Endless Summer", estará disponible en todas las plataformas a partir del próximo 30 de mayo.

Con un total de 13 pistas originales escritas por la misma Cyrus y producidas por Shawn Everett, "Something Beautiful" promete ser un trabajo innovador y lleno de creatividad. La portada del álbum muestra a Miley luciendo un llamativo traje de Thierry Mugler de 1997, lo que ya ha generado gran expectación entre sus seguidores.

El último lanzamiento de Miley Cyrus, "Beautiful that Way", una emotiva balada incluida en la banda sonora de la película "The Last Showgirl" (2025), ha recibido elogios de la crítica y ha valido a la cantante y a su coautora Lykke Li nominaciones al Globo de Oro.

Pero lo más destacado de este nuevo trabajo de Miley Cyrus es su enfoque ‘conceptual’, inspirado en la icónica película "The Wall" (1979) de la legendaria banda Pink Floyd. A través de la música, Cyrus busca retratar una visión crítica de la sociedad actual, explorando temas profundos y oscuros de una manera única y personal.

El director de cine italiano Panos Cosmatos ha sido el encargado de crear la parte visual del proyecto, complementando la propuesta musical de Cyrus con una estética impactante y provocativa. Con esta colaboración, se espera que "Something Beautiful" no solo sea un disco memorable, sino también una experiencia audiovisual inmersiva.

En resumen, Miley Cyrus ha vuelto con fuerza con su nuevo disco "Something Beautiful", un trabajo ambicioso y arriesgado que promete conquistar a sus seguidores y atraer a nuevos oyentes con su propuesta innovadora y emocionante. El legado de Pink Floyd se fusiona con la frescura y la originalidad de Cyrus en un álbum que promete ser todo un hito en su carrera.

Si eres fan de Miley Cyrus o simplemente amante de la buena música, no puedes perderte el lanzamiento de "Something Beautiful" el próximo 30 de mayo. ¡Prepárate para sumergirte en un viaje musical inolvidable con una de las artistas más talentosas de nuestra época!