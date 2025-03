Jorge Rodríguez critica a la ONU y María Corina por detenciones de migrantes en El Salvador

La Asamblea Nacional se pronuncia en apoyo a migrantes venezolanos detenidos en El Salvador



La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) dominada por el chavismo se pronunció en apoyo a las gestiones que se asegura, está realizando Miraflores, para que los 238 migrantes venezolanos detenidos en El Salvador regresen al país cuanto antes.

Los diputados que intervinieron en la discusión, que formó parte del orden del día de la sesión ordinaria de este jueves 27 de marzo, “empeñaron” su palabra a los familiares de los detenidos presentes en el hemiciclo (al menos 31), a los que se les prometió una vez más que pronto abrazarían a sus hijos, hermanos, sobrinos y nietos.

En el furor de su discurso, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, arremetió contra el secretario de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk y la líder opositora María Corina Machado a la que culpó de la situación con los migrantes venezolanos y las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro.

También señaló al excomisionado para las Relaciones Internacionales del extinto gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, de supuestamente iniciar una campaña contra la migración venezolana para que los discriminaran en otros países.

“Secretario de la ONU explique”



“Estas personas nunca habían pisado El Salvador y no cometieron delito allá, ¿cómo es que están presos?. Secretario de Naciones Unidas explique eso, alto comisionado de la ONU, que a cada rato vocifera, explique por qué una persona que nunca estuvo en El Salvador está preso allá, no me voy a referir al basural de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, fustigó el presidente de la AN.

Mostró videos de Machado refiriéndose positivamente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a las sanciones internacionales, tras lo cual la insultó.

“Esa basura llamada María Corina Machado orquestó una gran operación, decían que las sanciones iban a afectar solo a Maduro, pero la verdad era que iban a tener efectos nefastos, luego usaron la migración y por eso la facilitaron”, señaló.

Reiteró que las instituciones venezolanas denunciarán donde corresponda la detención de los migrantes y se hará lo necesario para que sean liberados, porque insistió, se trata de un crimen de lesa humanidad. Nada dijo del presidente de EEUU, Donald Trump.

“Llevarse a seres humanos a otro país sin saberlo se hizo en la Alemania nazi (…) ningún venezolano puede voltear la mirada, no podemos decir que no es nuestro problema, es problema de todos. Es el hecho más vergonzoso ocurrido en América, el CECOT no es una cárcel, es un campo de concentración, no cometieron delito allá, están secuestrados por Marco Rubio y Bukele, personas inocentes, el único delito es ser venezolano”, exclamó.

Rodríguez también invitó a seguir firmando en apoyo a los migrantes detenidos en El Salvador y sus familiares en todas las plazas Bolívar del país y donde sea el espacio que se instale una jornada de recolección de rúbricas.

Lo que dijo Misión ONU sobre Maduro



El pasado 18 de marzo, la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela afirmó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que la gestión de Nicolás Maduro sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad, específicamente persecución política, mediante detenciones arbitrarias, encarcelamientos y otros actos graves contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas.

Por primera vez, señala al ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, de encabezar dichas políticas, por lo que defensores de derechos humanos sostienen que mientras el chavismo exige respeto a los derechos humanos en otros países, los sigue vulnerando a lo interno.

“Tanto en El Salvador como en Venezuela no existe respeto al debido proceso, por lo que las personas son detenidas sin que haya una orden judicial y sin ser sorprendidas en flagrancia. Luego, no hay garantías para tutelas judiciales efectivas, que permitan a las personas privadas de libertad ejercer plenamente su derecho a la defensa. Un gobierno que está siendo investigado por crímenes contra la humanidad, que continúan, no tiene ningún tipo de legitimidad para pronunciarse sobre los derechos humanos en otros países”, señaló el codirector de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui.