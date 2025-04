Chile rechaza las acusaciones de Saab sobre el caso de Ronald Ojeda.

Alberto van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, rechazó este miércoles las declaraciones del fiscal general, Tarek William Saab, quien acusó al presidente chileno, Gabriel Boric, de instrumentalizar el caso del exmilitar venezolano asesinado Ronald Ojeda, para atacar a Venezuela.

«Ya estamos acostumbrados a estas salidas de un fiscal que obviamente es una pieza clave en la maquinaria del gobierno venezolano«, declaró el canciller chileno a los medios en Nueva Delhi, donde acompaña al presidente Boric en su visita oficial, según reseñó Efe.

Y agregó: «en Venezuela, en estos momentos no existe separación de poderes y la verdad es que no hay que tomar en serio declaraciones que son muy reiteradas de un señor que en realidad no tiene la mínima autoridad para pronunciarse sobre nuestro país (Chile) y sobre nuestra autoridad (la del gobierno chileno)».

¿Qué dijo Saab sobre el presidente de Chile?

Las declaraciones de Van Klaveren surgen luego de que Saab asegurara el pasado lunes que el presidente Gabriel Boric aprovecha el caso del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda -a su juicio- para atacar al gobierno de Nicolás Maduro.