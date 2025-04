Jorge Rodríguez: «Vamos por las 24 gobernaciones y la mayoría calificada en la AN»

El vicepresidente de Comunicación y Asuntos Electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Jorge Rodríguez, reafirmó que las fuerzas revolucionarias se organizan con toda su maquinaria para conquistar una gran victoria el próximo 25 de mayo.

«Escuchen bien: vamos por las 24 gobernaciones de los estados y vamos por la mayoría calificada en la Asamblea Nacional (AN) (…) vamos a ir a una victoria, para que se entienda, para que nunca más hagan daño al pueblo desde un cargo de elección popular», expresó Rodríguez en rueda de prensa del Psuv.

Al mismo tiempo, señaló lo que, a su juicio, es capaz de hacer la oposición cuando asumen una posición de poder.

“No llegan ni a las gobernaciones ni a la Asamblea Nacional para ayudar a la gente, por el contrario, no se han quitado el ropaje de golpista, todavía no se han quitado el ropaje de terrorista, todavía no se han quitado el ropaje de llamados a bloqueos y a sanciones”, dijo.