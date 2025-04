Henrique Capriles confirma su candidatura a diputado

El dirigente opositor Henrique Capriles confirmó este jueves el levantamiento de la inhabilitación política que pesaba sobre él desde 2017.

La medida, impuesta por la Contraloría General por un período de 15 años, ha sido revocada, permitiendo al dos veces candidato presidencial postularse como diputado nacional para las elecciones legislativas y regionales programadas para el 25 de mayo.

En un encuentro virtual con medios internacionales, Capriles expresó su sorpresa ante la decisión. «Después de ocho años inhabilitado se levanta esa orden política.

Quien puede dar respuesta de las razones por las cuales se me habilita es quien da la orden de habilitar. Para mí fue bastante sorpresivo el hecho de ser habilitado», declaró.

A pesar de la inhabilitación previa, Capriles enfatizó que su determinación de participar en la vida política del país se mantuvo firme.

El líder opositor también se refirió a la necesidad de diálogo en el país.

«Yo creo en el proceso de negociación y creo que Venezuela necesita un gran proceso de negociación, ese no es un proceso que me atañe a mí, eso tiene que ser un proceso entre el Gobierno y lo que el Gobierno representa y la oposición democrática y lo que la oposición democrática represente», añadió.

Al anunciar su candidatura a la Asamblea Nacional (AN), Capriles detalló sus prioridades en caso de ser electo.

«Yo creo que aquí hay que ponerse al frente, no pasar agachado, no jugar cómodamente, no quedarse de brazos cruzados, no quedarse en la casa, tocar ir al frente y por eso yo asumí la participación, no solamente en el ejercicio del voto», explicó, destacando su intención de defender la democracia, los derechos de los trabajadores, educadores y pensionados.