Biólogos de Texas identificaron nueva especie de lagartija en Venezuela.

Un equipo de biólogos de la Universidad de Texas en Arlington ha anunciado el descubrimiento de una nueva especie de lagartija gecko en la Península de Paria, ubicada al noreste de Venezuela.

La revista Zoological Journal of the Linnean Society publicó el hallazgo, resaltando que esta nueva especie no solo enriquece la biodiversidad de la región, sino que también subraya la necesidad de proteger los ecosistemas más vulnerables del planeta.

Denominada Pseudogonatodes fuscofortunatus, esta diminuta lagartija mide apenas 6.5 centímetros de longitud, presenta un cuerpo de color marrón, una cabeza de forma cónica y un hocico alargado. Sin embargo, su rasgo distintivo reside en una característica no visible a simple vista: su anatomía ósea, que los científicos han determinado como única entre los geckos conocidos.

Este descubrimiento fue posible gracias al uso de avanzadas tomografías computarizadas, que permitieron a los investigadores identificar detalles anatómicos fascinantes. El nombre fuscofortunatus es una combinación del vocablo latino «fuscus» (marrón) y «fortunatus» (afortunado), una manera de conmemorar las circunstancias fortuitas que condujeron a su identificación.