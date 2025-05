El equipo de campaña que respaldó a Morel Rodríguez Ávila, quien aspiraba a la reelección como Gobernador, informó que luego de conocer las actas de votación del 25 de mayo pasado, reconocen que los votos favorecieron a la hasta ahora Marisel Velásquez.

Nueva Esparta: Equipo de Morel Rodríguez se prepara para elecciones municipales

Morel David Rodríguez, vocero de la organización Fuerza Vecinal, dijo que desean todo el éxito a las nuevas autoridades, pero esperan que administre su victoria, con mucha humildad, eficiencia y sabiduría.

Tras los resultados, sostuvo que la abstención no es una vía favorable para la democracia, porque hoy quienes no fueron a votar no tienen un plan.

«Yo les pregunto a los que motivaron la abstención a nivel nacional, ¿cuál es el plan cuál es la línea política ahora?, ¿perder las alcaldías en las próximas elecciones?, esa es la vía política que nos están planteando?, les digo de una vez que con nosotros no cuenten, nosotros vamos a participar en las elecciones municipales», enfatizó.

En tal sentido, dijo que desde ahora empezarán a trabajar con nuevos retos electorales, tratando de crear estrategias y mensajes que ganen ante el abstencionismo, para mantener las alcaldías en manos opositoras.

