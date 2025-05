Presunta hija secreta de Freddie Mercury se realizó una prueba de ADN.

La escritora musical Lesley-Ann Jones afirmó que la hija secreta de Freddie Mercury, legendario líder de Queen, se hizo una prueba de ADN que confirma su parentesco, informa Daily Mail.

«A aquellos que ‘exigen’ ver la prueba del test de ADN, de lo contrario no lo creerán, tengan la seguridad de que se obtuvo la verificación necesaria y que se han involucrado equipos legales, pero que dichas medidas son privadas y no se comparten públicamente», aseveró la autora en un comunicado en su cuenta de X.

La autora ya había revelado en su libro «Con amor, Freddie» que Mercury tuvo una supuesta hija «secreta» que nació tras una aventura en 1976 con la esposa de un amigo cercano. Sin embargo, tras la revelación, hubo una reacción negativa por parte de algunos escépticos.

Según el libro, esta hija, identificada únicamente como «B», fue conocida solo por el círculo más íntimo de Mercury. «B», quien ahora es médica y reside en Europa, asegura que recibió de su padre 17 volúmenes de diarios personales poco antes de su muerte, en 1991.

Según «B», Mercury fue un padre afectuoso y presente, que hablaba con ella a diario, incluso durante giras. En una carta incluida en el libro, la hija afirma: «Freddie Mercury fue y es mi padre. […] Él me adoraba y me dedicaba todo su amor. […] Me quería como a un tesoro», dice la carta.

Jones relató que, tras tres años de colaboración, no tiene dudas sobre la autenticidad de «B», señalando que nunca pidió dinero ni fama, y que su historia está respaldada por fotos, cartas y documentos personales.