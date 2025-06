Fallece actor estadounidense famoso por su papel en ‘King of the Hill’.

El actor estadounidense Jonathan Joss, conocido por sus papeles en las series televisivas ‘King of the Hill’ y ‘Parks and Recreation’, falleció tiroteado por un vecino frente a su domicilio, ubicado en el sur de San Antonio, Texas, informó la Policía local.

El suceso se produjo en la noche del domingo. Cuando agentes policiales llegaron al lugar alertados sobre un tiroteo, encontraron que Joss, de 59 años, había recibido varios disparos de un vecino tras una acalorada disputa, reportan medios. Pese a que paramédicos le brindaron asistencia médica, no lograron salvar la vida al hombre, que fue declarado muerto.

Aunque en las redes se aseguraba que se trató de un crimen de odio, la Policía aclaró que la investigación no ha encontrado de momento evidencia que indique que el hecho esté relacionado con la orientación sexual de la víctima. Según vecinos, los dos hombres tenían antecedentes y supuestamente habían tenido peleas verbales y físicas en el pasado.

Mientras, el presunto homicida, identificado como Sigfredo Álvarez Ceja, fue acusado de asesinato y arrestado con una fianza de 200.000 dólares. Por el momento no se han proporcionado detalles sobre los motivos del suceso.