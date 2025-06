Venezuela y Uruguay restablecerán actividad consular

Tras más de 10 meses de ruptura diplomática, los gobiernos de Venezuela y Uruguay finalmente llegaron a un acuerdo para restablecer las actividades de los consulados respectivos en Montevideo y Caracas.

«Las Cancillerías de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Oriental del Uruguay informan a la opinión pública que, c omo resultado del trabajo conjunto entre ambas partes, se ha decidido reactivar en los próximos días los servicios consulares de Uruguay en Caracas y de Venezuela en Montevideo , para atender las respectivas comunidades», señala un breve comunicado compartido la mañana de este jueves, 12 de junio por el canciller venezolano Yván Gil.

El anuncio ocurre apenas dos días después de que el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, expresara su preocupación debido a que la inexistencia de lazos diplomáticos complica gestiones prioritarias, incluyendo el apoyo de Uruguay a sus ciudadanos que han sido detenidos en Venezuela.

“Por el hecho de no tener un mínimo de relaciones consultares con Venezuela todo se nos está complicando con ese país y estamos buscando, tratando de acelerar caminos no para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, que hoy no está planteado, pero algún mecanismo consular. En eso tenemos que acelerar el ritmo”, dijo Lubetkin el martes.