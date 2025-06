Hija de Rodrigo Cabezas pide fe de vida del exministro: “Van 14 días sin conocer su paradero”.

El exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas cumplió este jueves 26 de junio 14 días detenido y sus familiares denunciaron que desconocen su paradero.

“Hoy (jueves) se cumplen 14 días y más de 300 horas sin conocer el paradero de mi padre, el economista Rodrigo Cabezas”, denunció su hija, Rodna Cabezas, en un video publicado en sus redes sociales.

Exigió al fiscal general, Tarek William Saab, una fe de vida del profesor de la Universidad del Zulia, a quien funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron el pasado jueves 12 de junio en Maracaibo, estado Zulia.



“No ha sido presentado ante ningún tribunal de control y no sabemos de qué se le acusa, no se le ha permitido su defensa, no sabemos si ha tenido acceso a sus medicamentos”, dijo Rodna Cabezas, quien recordó que su papá es hipertenso y requiere de medicamentos diarios.

La hija del economista insistió en el llamado al fiscal general para que se le garanticen los derechos humanos a su padre.

“Exhortamos al fiscal general de la República a que garantice sus derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución, su derechos civiles, su derechos políticos , su derecho a la libertad, a la defensa y a la vida”, agregó.