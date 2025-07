La actriz colombiana Sofía Vergara presentó este miércoles en la capital española su nueva línea de productos para el cuidado de la piel, Toty Europa, una propuesta que nace de su alianza con el laboratorio dermatológico Cantabria Labs.

El evento, celebrado ante una abarrotada sala de prensa, marcó un nuevo capítulo en la faceta empresarial de la estrella de Modern Family.

Sofía Vergara lanza en Madrid su línea cosmética ‘Toty Europa’

A punto de cumplir 53 años, Vergara deslumbró con un vestido floral y tacones de más de 15 centímetros, derrochando simpatía y carisma. Con 35 millones de seguidores en Instagram, la actriz no solo compartió detalles sobre su rutina de belleza, sino también anécdotas personales que reflejan su vínculo con el cuidado estético: “No salgo sin maquillar a la calle, salvo que sea una emergencia, por los paparazzi. A mi edad sigo con el mismo pelo largo y llevando escote. Me hace sentir sexy, me veo bien así, no me gusta lucir descuidada”, confesó entre risas.

Vergara explicó que su pasión por el cuidado de la piel tiene raíces profundas: “Nací con el sol de Barranquilla, con la playa al lado, y después me mudé a Miami, en una época en la que nadie te advertía del peligro de tomar el sol”.

Esta experiencia personal la llevó a buscar productos más naturales y menos agresivos para su piel, lo que derivó en su colaboración con Cantabria Labs. “Siempre he apostado por ellos. Me he llevado maletas llenas. Los productos americanos tienen muchos químicos y yo tengo la piel delicada e intolerancias”, afirmó.

La actriz reveló que la idea de crear su propia línea surgió hace años, incluso antes de la pandemia, y que el nombre Toty proviene de su apodo familiar en Barranquilla. “Es como me conocen desde joven”, explicó. La marca ya había sido lanzada en el mercado estadounidense, y ahora da el salto a Europa con una propuesta que combina ingredientes naturales y tecnología dermatológica.

Durante la presentación, Vergara también compartió su rutina de belleza, que ha simplificado con el tiempo: “Por la noche me desmaquillo, me aplico una crema y ya”. A pesar de los años, asegura que sigue disfrutando de la vida, cuidándose sin dejar de divertirse. “No quería sentirme como si estuviera enferma. Me gusta verme bonita, no me cuesta”, dijo, recordando cómo incluso durante el confinamiento mantenía su rutina de arreglo personal.

Con este lanzamiento, Sofía Vergara se suma al grupo de celebridades como Gwyneth Paltrow, Jessica Alba o Selena Gómez que han incursionado en el mundo de la cosmética, apostando por productos que reflejan su estilo de vida y valores personales.

