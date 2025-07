El Kremlin se pronuncia sobre audio filtrado donde Trump amenazó con «bombardear Moscú»

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, comentó este miércoles el audio filtrado en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, relata en una reunión privada con donantes el año pasado cómo amenazó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, con bombardear Moscú si entraba en conflicto con Ucrania.

Respondiendo a la pregunta de un periodista, el vocero dijo que no trabaja para la administración estadounidense, por lo que no puede confirmar si Trump realmente hizo dichas declaraciones. «Tampoco sabemos si es falso o no. Hoy hay muchas falsificaciones, a menudo mucho más que información veraz. Siempre partimos de esta base al analizar determinadas noticias», afirmó.

Según la CNN, que difundió el material, el audio corresponde a una conversación telefónica que tuvo lugar durante el primer mandato de Trump. «Con Putin le dije: «Si entras en Ucrania, voy a bombardear al carajo a Moscú. Te digo que no tengo elección», relató el político republicano en el encuentro con donantes. Añadió que el mandatario ruso había mostrado escepticismo: «Pero me creyó un 10 %».

Trump insistió ante los asistentes que, de haber estado él en la presidencia en lugar de Joe Biden cuando comenzó la crisis, el conflicto en Ucrania nunca se habría producido.