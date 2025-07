Ivette Domínguez se defiende de «ataques» de los fans de Karol G.

La actriz venezolana Ivette Domínguez se defendió de los «ataques» de los fans de Karol G, quienes, aseguró, le han estado enviando mensajes «faltándole el respeto», a raíz del resurgimiento de un viejo sketch en el que ambas participaron y donde sostuvieron un «encontronazo».

Ivette Domínguez se defiende de «ataques» de los fans de Karol G

Se trata del programa ‘¡Qué Locura!’, que se transmitió por Venevisión. En este show de cámara escondida, la actriz criolla llegó a decirle a la hoy estrella mundial que «no era nadie», según un video compartido por ella misma, como parte de su actuación.

«Desde ayer estoy recibiendo muchos mensajes directos por este video con Karol G. Les vuelvo a aclarar a los fans de ella: esto era un programa de cámaras escondidas… A mí me contrataron para este programa ¡Qué Locura! Y no se imaginan la cantidad de grandes artistas que cayeron en diferentes casos», empezó la artista su publicación.

Justificó que, en ese tiempo, Karol G no era «el fenómeno de artista» que es hoy y decidieron tomarla para hacerle una broma y «abrirle plaza» en Venezuela.

«Al final del video, que nunca lo ponen, nos abrazamos y pedimos disculpas. Hoy, nuevamente de parte de esta mujer, les digo: señores soy una actriz y si yo no hacía lo que me decían por un apuntador, no era entonces una profesional. Me contrataron para esos episodios», subrayó.

A continuación, Ivette Domínguez agregó: «Ya basta de faltarme el respeto (diciendo) que yo estoy vieja, pasada de moda, que la insulté… Señores, era mi trabajo y me pagaron para eso».

Finalmente, pidió a Karol G que ojalá algún día pueda aclarar el malentendido para que sus fans «se queden tranquilos (junto a) la prensa amarillista, que no sé cuál es la idea desprestigiar a una mujer que solo hizo su trabajo».

Con información de El Cooperante