Se incendió el escenario principal de Tomorrowland.

El escenario principal de Tomorrowland sufrió un importante incendio este miércoles 16 de julio, según anunciaron los organizadores del famoso festival de música electrónica a dos días de la inauguración en su décimo novena edición en Bélgica.

Los videos compartidos en las redes sociales y las fotografías publicadas en la prensa local muestran grandes llamaradas emergiendo del lado izquierdo del escenario y un espeso humo gris en el área circundante.

Los servicios de emergencia están trabajando, confirmó la policía local, que ha priorizado la seguridad de los empleados del festival presentes en la localidad flamenca de Boom.

El evento está previsto que tenga lugar del 18 al 20 de julio y del 25 al 27 de julio en Boom, en la provincia de Amberes, en la región de Flandes.

A massive fire destroyed the main stage at Tomorrowland festival in Boom, Belgium, just days before its July 18 start.



Firefighters contained the blaze; no attendees were present, but ~1,000 staff were on-site. pic.twitter.com/IJ8jHZHrrH— GeoTechWar (@geotechwar) July 16, 2025