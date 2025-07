La celebridad confesó cómo la presión social y los filtros modelaron su imagen

Khloé Kardashian se refirió al uso de Photoshop y filtros en sus imágenes en redes sociales, fijando posición sobre prácticas que marcaron una época en la cultura digital y la percepción pública de figuras mediáticas.

Khloé Kardashian respondió a críticas sobre el uso de Photoshop en sus fotografías

En su podcast Khloé in Wonderland, la empresaria y figura televisiva abordó las críticas de quienes cuestionan la veracidad de sus imágenes, y afirmó que dejó atrás la costumbre de editar cada fotografía antes de publicarla.

Al responder a una seguidora que la acusó de utilizar Photoshop en todas sus publicaciones, Kardashian declaró: “No lo hago”.

Reconoció que en el pasado alteró más sus fotografías que ahora, influida por el entorno y las tendencias dominantes en redes sociales.

Explicó que existió un periodo marcado por la obsesión con los filtros, costumbre que definió como “el estilo de vida del filtro”.

La empresaria aseguró que ahora prioriza la iluminación y la autenticidad en sus publicaciones, aunque parte del público duda de su sinceridad (Instagram/Khloe Kardashian)

“Creo que hubo un momento en que estábamos completamente consumidos por esta vida filtrada y no podíamos vernos a nosotros mismos sin un filtro”, señaló durante el episodio.

Aunque admitió que existen días en los que considera utilizar algún filtro, sostuvo que se siente más cómoda en video que en imágenes fijas y que, si bien toma muchas fotos para elegir una sola que le guste, considera válido ese proceso personal.

Reflexionando sobre el pasado, Khloé Kardashian admitió que al revisar imágenes fuertemente editadas, le parece que luce “como un personaje de caricatura”.

Considera humillante haber creído que esa versión alterada reflejaba su identidad: “Tuve que reprogramar mi mente, dejar los filtros. Eso no es real, no me veo así, y no quiero verme así”.

La obsesión con los filtros marcó un periodo clave en la cultura digital, según Khloé, quien ahora promueve una imagen más real en redes (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La cofundadora de Good American insiste en que modificó sus hábitos. Si bien reconoce que de vez en cuando recurre a la edición, afirma que actualmente prioriza otros aspectos para las imágenes que comparte.

“Me gusta tener buena iluminación. Puedo tomar muchas fotos hasta encontrar la que me guste, pero no necesito Photoshop cada vez”.

Pese a sus declaraciones, parte de su audiencia permanece escéptica. Varios seguidores en Instagram cuestionaron la sinceridad de sus comentarios, señalando que incluso los videos del podcast parecen mostrar el uso de filtros.

Comentarios como “este video tiene un filtro, ¿de qué estamos hablando?” o “¿En el pasado? Ahora también…” reflejan una percepción generalizada de que la edición todavía forma parte de la estrategia visual de Khloé Kardashian.

Khloé Kardashian detalló haber recurrido a cirugías estéticas y procedimientos no invasivos, reivindicando la elección individual y la transparencia sobre su imagen pública (REUTERS/Danny Moloshok)

La celebridad ha enfrentado críticas previas por ediciones evidentes. En abril, usuarios destacaron la diferencia entre una imagen promocional de su podcast y el material crudo presentado en el reality The Kardashians, remarcando el alisado notable de su rostro en la versión final.

No es la primera vez que la integrante del clan Kardashian-Jenner aborda públicamente las modificaciones a su imagen.

En junio, detalló los procedimientos estéticos realizados a lo largo del tiempo, tras comentar un video de un médico que especulaba sobre sus posibles cirugías plásticas.

Admitió haberse sometido a una rinoplastia, aplicaciones de botox, tratamientos con láser y un facial de esperma de salmón. Mencionó también que su apariencia cambió a raíz de una pérdida de peso de 80 libras.

Las Kardashian han transitado experiencias similares con la cirugía y retoques, abriendo el debate familiar sobre belleza e identidad digital (REUTERS/Monica Almeida)

Las cirugías en el clan de las Kardashian

Kris Jenner describió intervenciones quirúrgicas y tratamientos estéticos variados, enfatizando que sus decisiones respondieron a lo que la hacía sentir bien consigo misma.

En esa misma línea, Kourtney Kardashian expresó arrepentimiento por haberse sometido a una cirugía de aumento de busto y planteó dudas sobre su imagen en retrospectiva.

Kim Kardashian, por su parte, admitió emplear técnicas mínimamente invasivas y manifestó su cautela respecto a no excederse con alteraciones estéticas.

Kendall Jenner y Kylie Jenner han afrontado rumores sobre procedimientos, negando en varios casos cirugías mayores mientras reconocen la utilización de rellenos y pequeñas intervenciones.

