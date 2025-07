Venus Williams anuncia boda con Andrea Preti tras un año de romance a escondidas.

La famosa tenista de 45 años, Venus Williams ha confirmado que se ha comprometido con el actor y productor Andrea Preti, de 37. Williams había sido fotografiada recientemente con un impresionante anillo de compromiso de diamantes durante una sesión de entrenamiento. La deportista estaba radiante tras jugar su primer partido individual en más de un año y fue en ese momento cuando confirmó que entre las gradas estaba su prometido.

Venus Williams anuncia boda con Andrea Preti tras un año de romance a escondidas

Ya estás comprometida. ¿Cómo te ha ayudado Andrea en este regreso?», fue la pregunta del reportero Rennae Stubb, quien dio por hecho sus planes de boda. «Estás feliz, con una sonrisa en el rostro.

Es decir, ¿cuánto ha cambiado tu vida?», a lo que ella respondió con una sonrisa en su rostro. «Mi prometido está aquí y realmente me animó a seguir jugando», contestó emocionada.»Hubo tantos momentos en los que solo quería relajarme», continuó. «¿Saben lo difícil que es jugar al tenis? No saben cuánto trabajo requiere esto, es como trabajar de 9 a 5, pero estás corriendo todo el tiempo. Levantando pesas y muriendö, y luego lo repites al día siguiente.

Así que me animó a superarlo y es maravilloso estar aquí. Nunca me ha visto jugar», reveló.Venus Williams y Andrea Preti, ambos actores y conocidos por sus trabajos en la serie italiana «A Professor» y la película «One More Day», fueron vistos por primera vez juntos en público hace un año, concretamente el 27 de julio de 2024, mientras navegaban en un barco en Nerano, a lo largo de la costa Amalfitana, en Italia.

Aunque han llevado su relación con la máxima discreción, este fue el primer indicio de su romance. Ya en febrero de 2025 Venus fue vista con un fabuloso anillo de diamantes en el dedo anular, que hizo saltar las alarmas de compromiso.

Los rumores se intensificaron cuando la pareja asistió al desfile de Dsquared2 Otoño/Invierno 2025 durante la Semana de la Moda de Milán a finales de ese mes. La tenista y actriz volvió locos a sus fans al compartir una serie de fotos de sus vacaciones en las Bahamas, donde apareció junto a su novio, a quien describió como «la mejor compañía».