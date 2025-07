Pakistán: Encontraron muerta a la bicampeona olímpica Laura Dahlmeier tras sufrir un accidente en la montaña.

La doble campeona olímpica perdió la vida a los 31 años tras un accidente causado por la caída de piedras mientras escalaba el pico Laila, en la cordillera del Karakórum

Laura Dahlmeier, reconocida por su exitosa trayectoria como biatleta, falleció a los 31 años tras sufrir un accidente de alpinismo en el pico Laila, ubicado en la cordillera del Karakórum, Pakistán. La noticia fue confirmada por su representante y su agencia de representación, luego de que el cuerpo fuera hallado tras dos días de intensas labores de búsqueda en una zona de difícil acceso, a más de 5.700 metros de altitud.

Pakistán: Encontraron muerta a la bicampeona olímpica Laura Dahlmeier tras sufrir un accidente en la montaña

“El 28 de julio, Laura Dahlmeier estaba escalando en estilo alpino con su compañero de cordada cuando fue golpeada por la caída de varias rocas. El accidente se produjo hacia el mediodía, hora local, a una altitud aproximada de 5.700 metros. Su compañero de escalada emitió inmediatamente una llamada de socorro y se inició rápidamente una operación de rescate”, señaló el comunicado oficial emitido por su equipo.

Debido a la remota ubicación y a las adversas condiciones meteorológicas, el equipo de rescate no logró acceder al lugar hasta la mañana siguiente. Un helicóptero sobrevoló la zona el martes, pero no se detectaron señales de vida. Un responsable local informó que los socorristas pudieron constatar que Dahlmeier se encontraba “como mínimo gravemente herida” y que no “daba señales de vida”.

La alemana era considerada una alpinista experimentada y plenamente consciente de los riesgos de esta disciplina. Contaba con certificación estatal como guía de montaña y esquí, además de ser miembro activo del servicio de rescate de montaña de Alemania.

Dahlmeier había iniciado su expedición en la región desde fines de junio y recientemente había alcanzado la cima de la Gran Torre del Trango (6.287 metros), uno de los primeros objetivos trazados junto a su equipo. El pico Laila, de 6.069 metros, era la siguiente meta. La zona se había visto afectada en días previos por fenómenos meteorológicos adversos, caracterizados por lluvias intensas y fuertes vientos, en lo que responsables locales calificaron como condiciones “extremadamente difíciles” para la actividad montañista.

A raíz de la caída de piedras que causaron el accidente, la operación de rescate se complicó aún más. El riesgo de nuevos desprendimientos y las condiciones climáticas pusieron en peligro cualquier intento de llegada al lugar donde yacía la deportista. Por ese motivo, los rescatistas no han podido recuperar sus restos. “Debido a la lejanía de la zona, el helicóptero de rescate no pudo llegar al lugar del accidente hasta la mañana del 29 de julio. Un equipo internacional de rescate en montaña está coordinando actualmente los pasos a seguir para su recuperación. Además, están siendo apoyados por montañeros internacionales experimentados que están presentes en la región”, había indicado el comunicado emitido por los organizadores de la expedición.

La empresa Shipton Trek & Tours Pakistan había precisado que un equipo compuesto por tres alpinistas estadounidenses y un alemán iba a intentar llegar a la zona a partir de este miércoles, recplicó la agencia AFP.

En ese contexto, la familia de Dahlmeier y su representante habían expresado cuál era la última voluntad de la deportista: “Era el deseo expreso y por escrito de Laura Dahlmeier que, en un caso como este, nadie arriesgara su vida para rescatarla. Su deseo era que, en tal caso, su cadáver permaneciera en la montaña. Esto también es lo que desean sus familiares, quienes además piden expresamente que se respete el último deseo de Laura”.

La familia también emitió un mensaje en reconocimiento: “Nos despedimos de una gran persona. Laura, con su carácter cordial y directo, enriqueció nuestras vidas y las de muchos otros. Nos enseñó con su ejemplo que vale la pena luchar por los propios sueños y objetivos, y ser siempre fiel a uno mismo”.

Dahlmeier se consagró campeona olímpica en los Juegos de Pyeongchang 2018, donde obtuvo dos medallas de oro y una de bronce. Además, sumó siete títulos mundiales y una Copa del Mundo general a lo largo de una carrera que finalizó en 2019. Tras su retiro, permaneció vinculada al deporte como comentarista de televisión y guía de montaña. A finales de 2023, logró un récord de velocidad en el ascenso al Ama Dablam, de 6.812 metros, en el Himalaya nepalí.