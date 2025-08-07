Capturan a un hombre por raptar a su hijastra de 13 años en Cojedes.

En el marco de las competencias establecidas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), los funcionarios de la Policía Municipal de Tinaquillo, lograron la detención de un sujeto que raptó a su hijastra de 13 años en el estado Cojedes.

Por medio de una denuncia realizada por la madre de la jovencita, quien acudió a una sede de la policía, donde informó que sostuvo una discusión con el agresor José Alberto Hernández Bolívar. La misma fue motivada a que este sujeto tenía actitudes inapropiadas hacia la adolescente, por lo que comprometía su integridad física y emocional.

Asimismo, detalló que tras confrontarlo el hombre procedió a agredirla y posteriormente su hija desapareció de su entorno habitual.

Los efectivos del Servicio de Investigación Penal, una vez conocieron el caso, realizaron las labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, que dio como resultado su ubicación y captura en el sector Apamates II.

El caso lo remitieron a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del estado Cojedes, instancia competente para determinar la responsabilidad penal del imputado, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

