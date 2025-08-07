Fallece Eddie Palmieri, pianista y compositor de la Fania All Stars.

Eddie Palmieri, el revolucionario pianista puertorriqueño-estadounidense, falleció este 6 de agosto en Nueva York a los 88 años, confirmaron colegas como el productor Richie Viera y el pianista Oscar Hernández. Su muerte conmociona a la industria, donde artistas como Bobby Cruz y La India inundaron redes con homenajes: «Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música», escribió Cruz. Aunque no se reveló la causa exacta, su salud había declinado desde 2024, obligándole a cancelar shows como el «Tribute To The Messiah» en Puerto Rico.

Nacido en el Bronx en 1936, Palmieri forjó su leyenda desde los 14 años, fundando orquestas y desafiando convenciones. En 1961 creó La Perfecta, reemplazando violines por trombones para un sonido audaz que definió la salsa moderna. Su álbum «The Sun of Latin Music» (1976) hizo historia como el primero en ganar un Grammy para música latina, catapultando al joven Lalo Rodríguez. Con más de 35 producciones, temas como «Vámonos Pa’l Monte» y «Muñeca» se convirtieron en himnos, mientras colaboraba con leyendas como Tito Puente e Israel «Cachao» López. «Fue un sol en la música», declaró Viera, recordando su lucidez hasta el final.

Pese a su energía creativa, Palmieri enfrentó batallas silenciosas: en diciembre de 2024, problemas cardíacos y pulmonares lo obligaron a suspender giras. «Tras consultas con mis médicos, debo priorizar mi salud», anunció entonces, aunque meses antes mantuvo charlas lúcidas, como reveló Viera: «Hablamos por Zoom… su memoria no le fallaba». Su ausencia en homenajes programados para 2025, como el concierto en el Coca Cola Music Hall, anticipó un desenlace que colegas como Hernández califican de «devastador». Sus allegados insisten en que murió «en buen ánimo», agradecido por seis décadas de carrera.

Eternidad en notas

Más que «El Rompeteclas», Palmieri fue un arquitecto de identidad caribeña: fusionó jazz con raíces afrocubanas, educó a generaciones y defendió el acceso a la cultura. Sus 10 Grammy —incluido el Latin Grammy a la Excelencia Musical— son solo reflejo de un legado que vibra en clubs, conservatorios y el Teatro Nacional dominicano, donde fue ovacionado en 2019.