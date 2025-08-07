Entretenimiento

Fallece Eddie Palmieri, pianista y compositor de la Fania All Stars

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
Fallece Eddie Palmieri, pianista y compositor de la Fania All Stars
Fallece Eddie Palmieri, pianista y compositor de la Fania All Stars

Fallece Eddie Palmieri, pianista y compositor de la Fania All Stars.

Contenido
Fallece Eddie Palmieri, pianista y compositor de la Fania All StarsEternidad en notas

Eddie Palmieri, el revolucionario pianista puertorriqueño-estadounidense, falleció este 6 de agosto en Nueva York a los 88 años, confirmaron colegas como el productor Richie Viera y el pianista Oscar Hernández. Su muerte conmociona a la industria, donde artistas como Bobby Cruz y La India inundaron redes con homenajes: «Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música», escribió Cruz. Aunque no se reveló la causa exacta, su salud había declinado desde 2024, obligándole a cancelar shows como el «Tribute To The Messiah» en Puerto Rico.

Fallece Eddie Palmieri, pianista y compositor de la Fania All Stars

Nacido en el Bronx en 1936, Palmieri forjó su leyenda desde los 14 años, fundando orquestas y desafiando convenciones. En 1961 creó La Perfecta, reemplazando violines por trombones para un sonido audaz que definió la salsa moderna. Su álbum «The Sun of Latin Music» (1976) hizo historia como el primero en ganar un Grammy para música latina, catapultando al joven Lalo Rodríguez. Con más de 35 producciones, temas como «Vámonos Pa’l Monte» y «Muñeca» se convirtieron en himnos, mientras colaboraba con leyendas como Tito Puente e Israel «Cachao» López. «Fue un sol en la música», declaró Viera, recordando su lucidez hasta el final.

Pese a su energía creativa, Palmieri enfrentó batallas silenciosas: en diciembre de 2024, problemas cardíacos y pulmonares lo obligaron a suspender giras. «Tras consultas con mis médicos, debo priorizar mi salud», anunció entonces, aunque meses antes mantuvo charlas lúcidas, como reveló Viera: «Hablamos por Zoom… su memoria no le fallaba». Su ausencia en homenajes programados para 2025, como el concierto en el Coca Cola Music Hall, anticipó un desenlace que colegas como Hernández califican de «devastador». Sus allegados insisten en que murió «en buen ánimo», agradecido por seis décadas de carrera.

Eternidad en notas

Más que «El Rompeteclas», Palmieri fue un arquitecto de identidad caribeña: fusionó jazz con raíces afrocubanas, educó a generaciones y defendió el acceso a la cultura. Sus 10 Grammy —incluido el Latin Grammy a la Excelencia Musical— son solo reflejo de un legado que vibra en clubs, conservatorios y el Teatro Nacional dominicano, donde fue ovacionado en 2019.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
"The Walking Dead”
The Walking Dead pierde a una de sus actrices más jóvenes
El cantante Cosculluela fue amordazado junto a dos empleada
El cantante Cosculluela fue amordazado junto a dos empleadas
Christina Applegate revela el duro impacto de la esclerosis múltiple en su vida
Christina Applegate revela el duro impacto de la esclerosis múltiple en su vida
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte