Irán ejecuta a un hombre condenado por espiar para Israel

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Min Lectura
El gobierno de Irán ejecutó este miércoles a un hombre condenado por “espiar para Israel”, tras ser acusado de compartir información sobre un científico nuclear asesinado durante la guerra con el Estado hebreo en junio.

“Ruzbeh Vadi, agente del servicio de inteligencia-terrorista Mosad, que espió para el enemigo sionista, lo ejecutaron tras examinar el caso en el debido proceso judicial y después de la confirmación de su sentencia por el Tribunal Supremo”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Según Mizan, el hombre envió “información clasificada”, incluidos datos sobre uno de los científicos nucleares iraníes asesinados durante la guerra de 12 días con Israel en junio.

“El condenado participaba activamente en una de las organizaciones más importantes del país y, dado su nivel de acceso, se había convertido en un blanco atractivo para el servicio de inteligencia sionista”, agregó el Poder Judicial, que no ha informado sobre la fecha de su detención.

Irán ejecutó a mediados de junio a otro preso condenado por colaborar con los servicios de inteligencia israelíes en medio de la ofensiva de Israel contra el país persa.

Durante la guerra, Israel bombardeó instalaciones militares, nucleares y civiles, causando más de 1.000 muertos, entre ellos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares iraníes.

Irán respondió a esos ataques con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, que provocaron 30 muertos.

Durante y después de la guerra, las autoridades iraníes han anunciado múltiples detenciones de personas sospechosas de espiar para Israel, reseñó EFE.

EFE


Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

