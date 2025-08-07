PrincipalesRegionales

Padre detenido por agredir a su hijo con un palo en el municipio Gómez

Betania Boadas
Por Betania Boadas
Tags:
1 Min Lectura

Un hombre de 36 años de edad fue detenido por agredir con un palo a su hijo de 7 años en el municipio Gómez.

Padre detenido por agredir a su hijo con un palo en el municipio Gómez

Funcionarios de seguridad acudieron al Hospital Dr. Agustín Hernández tras ser alertados por la consejera de protección de niños, niñas y adolescentes.

En el centro de salud encontraron al menor junto a su madre, quien denunció que el niño había sido golpeado por su padre con un objeto contundente (palo). Con la información proporcionada, los oficiales localizaron y aprehendieron al agresor.

El hombre quedó bajo custodia policial y el caso fue notificado al Fiscal 6º del Ministerio Público, reseñó @iapolebne.

Padre detenido por agredir a su hijo con un palo en el municipio Gómez


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Cronograma Bonos Patria Agosto 2025: ¿Cuáles se pagarán esta semana?
Cronograma Bonos Patria Agosto 2025: ¿Cuáles se pagarán esta semana?
Sector turismo de Nueva Esparta está optimista por la llegada de visitantes a través de conexiones con COPA
Sector turismo de Nueva Esparta está optimista por la llegada de visitantes a través de conexiones con COPA
Funsone atendió a 50 niños y niñas en jornada médica pediátrica realizada en su sede
ETIQUETADO:
Comparte este artículo
Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Estudiante de Relaciones Industriales Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Cursos Realizados Taller de Auditoria Interna Informática Posicionamiento SEO 2021- 2022 WordPress

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte