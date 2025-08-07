Un hombre de 36 años de edad fue detenido por agredir con un palo a su hijo de 7 años en el municipio Gómez.

Padre detenido por agredir a su hijo con un palo en el municipio Gómez

Funcionarios de seguridad acudieron al Hospital Dr. Agustín Hernández tras ser alertados por la consejera de protección de niños, niñas y adolescentes.

En el centro de salud encontraron al menor junto a su madre, quien denunció que el niño había sido golpeado por su padre con un objeto contundente (palo). Con la información proporcionada, los oficiales localizaron y aprehendieron al agresor.

El hombre quedó bajo custodia policial y el caso fue notificado al Fiscal 6º del Ministerio Público, reseñó @iapolebne.