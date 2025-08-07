Entretenimiento

The Walking Dead pierde a una de sus actrices más jóvenes

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Min Lectura
"The Walking Dead”
"The Walking Dead”

The Walking Dead pierde a una de sus actrices más jóvenes

Contenido
The Walking Dead pierde a una de sus actrices más jóvenesNo solo actriz: también directora, productora y voz de grandes marcas

La industria del entretenimiento se estremece con la partida de Kelley Mack, la actriz estadounidense que se convirtió en un rostro querido del universo The Walking Dead.

Mack falleció a los 33 años tras batallar durante años contra un agresivo tumor cerebral. La noticia fue confirmada este 5 de agosto por su familia, que la acompañó en sus últimos momentos junto a su madre Kristen y una tía.

The Walking Dead pierde a una de sus actrices más jóvenes

La actriz, que se caracterizó por su espíritu resiliente y su pasión por las artes, mantuvo su enfermedad en privado, mientras seguía trabajando en varios proyectos de cine y televisión.

De Cincinnati al mundo: el talento que prometía conquistar Hollywood

Nacida el 10 de julio de 1992, Kelley Mack no solo brilló como actriz. Se graduó en cinematografía en la prestigiosa Universidad Chapman y comenzó su carrera en 2008 con el corto The Elephant Garden, premiado en el Festival de Tribeca.

Sin embargo, fue su aparición como Adeline en la novena temporada de The Walking Dead la que la catapultó a la fama. Allí, dio vida a una sobreviviente del refugio Hilltop, ganándose un lugar especial en el corazón del fandom zombie.

No solo actriz: también directora, productora y voz de grandes marcas

Kelley no se quedó en la actuación. A lo largo de su carrera acumuló más de 35 créditos como actriz y al menos cinco como productora. También participó en conocidas series como Chicago Med, 9-1-1 y en filmes como Broadcast Signal Intrusion y Delicate Arch. 


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Fallece Eddie Palmieri, pianista y compositor de la Fania All Stars
Fallece Eddie Palmieri, pianista y compositor de la Fania All Stars
El cantante Cosculluela fue amordazado junto a dos empleada
El cantante Cosculluela fue amordazado junto a dos empleadas
Christina Applegate revela el duro impacto de la esclerosis múltiple en su vida
Christina Applegate revela el duro impacto de la esclerosis múltiple en su vida
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte