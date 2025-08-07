Venezuela: Conoce en cuánto cotizará el dólar oficial el 7 de agosto

Conoce en cuánto cotizará el dólar oficial el 7 de agosto.

Conoce en cuánto cotizará el dólar oficial el 7 de agosto. A través de sus canales oficiales, el Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer la actualización cambiaria del dólar que entrará en vigencia el jueves 7 de agosto de 2025.

Mont: Bs. 129,05

El uso de una tasa cambiaria distinta a la emitida por el BCV, será penalizado por las autoridades y podrá enfrentar severas sanciones.

Cepal proyecta crecimiento del 2 % para Venezuela en 2025

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) incluyó a Venezuela entre las economías que mantendrán un crecimiento positivo en 2025, con una estimación del 2 % para su Producto Interno Bruto (PIB), según el último Estudio Económico de América Latina y el Caribe.

Este crecimiento se da en medio de un contexto regional marcado por la desaceleración económica y altos niveles de incertidumbre global. La Cepal advierte que, aunque Venezuela logrará un avance moderado, persisten factores internos que limitan un desarrollo más sólido, como la baja inversión, la informalidad laboral y las desigualdades estructurales.