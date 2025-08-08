En la madrugada de este viernes 8 de agosto, un accidente de tránsito alteró la tranquilidad del sector Guatamare, ubicado en el municipio García del estado Nueva Esparta.

Camión del aseo pierde el control y ocasiona accidente en Guatamare

El incidente ocurrió cerca de la estación de servicio Matasiete y dejó daños materiales significativos.

Según los reportes preliminares, un camión del aseo que estaba siendo remolcado por otro vehículo mediante cadenas perdió el control luego de que estas se rompieran.

Como consecuencia, el camión colisionó contra una camioneta, que fue declarada como pérdida total debido a la gravedad de los daños, y posteriormente impactó contra un autobús.

A pesar de lo aparatoso del accidente, hasta el momento las autoridades no han reportado víctimas fatales ni heridos graves.

Sin embargo, se espera que continúen las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente y si hubo algún tipo de negligencia en el proceso de remolque.