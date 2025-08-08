Política - OpiniónPolítica y OpiniónPrincipales

Donald Trump ordena al Pentágono utilizar la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
Donald Trump ordena al Pentágono utilizar la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos
Donald Trump ordena al Pentágono utilizar la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos

Donald Trump ordena al Pentágono utilizar la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una directiva secreta, ordenando al Pentágono utilizar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos, catalogados como organizaciones terroristas por su gobierno, según reporta el diario The New York Times, que cita a fuentes de la propia administración con conocimiento directo del asunto.

Donald Trump ordena al Pentágono utilizar la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos

De acuerdo con este medio, la orden no solo crea una base legal de carácter oficial para ataques militares contra los cárteles en el mar y en territorio extranjero, sino que ordena al ejército que lleve a cabo operaciones de este tipo.

Altos mandos militares estadounidenses han empezado a estudiar las diferentes opciones mediante las que las fuerzas armadas de EEUU podrían actuar contra estos grupos, según las fuentes del NYT.

En meses anteriores, la comunidad de inteligencia de EEUU ha incrementado sus actividades en torno a la frontera sur, por ejemplo utilizando drones espía para sobrevolar territorio de los cárteles en México y recabar información que ahora podría utilizarse para preparar estos ataques.

Se ignora qué grupos específicos están en el punto de mira del Pentágono, pero las organizaciones de narcotraficantes de México son casi con certeza un objetivo prioritario.

El presidente Trump ha enarbolado con frecuencia la lucha contra el fentanilo, una de las principales fuentes de ingresos de estos cárteles, como uno de los puntos de contención con México, China e incluso, sin demasiada base, con Canadá.

Además de las organizaciones mexicanas, la Administración Trump ha sido muy vocal contra grupos como la Mara Salvatrucha (MS-13) o el Tren de Aragua, designados por el Departamento de Estado como organizaciones terroristas que «constituyen una amenaza de seguridad nacional superior a la que representa el crimen organizado tradicional».

Hace dos semanas, el gobierno de EEUU también añadió a la lista de grupos terroristas globales especialmente designados al llamado Cártel de los Soles. Washington asegura que este grupo está liderado por altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente Nicolás Maduro. Este jueves, el Departamento de Justicia de EEUU anunció que duplicaba la recompensa ofrecida por el arresto de Maduro hasta los 50 millones de dólares.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
¡AHORA! Volcamiento de autobús en la Av. Fucho Tovar - Margarita
¡AHORA! Volcamiento de autobús en la Av. Fucho Tovar – Margarita
Camión del aseo pierde el control y ocasiona accidente en Guatamare
Camión del aseo pierde el control y ocasiona accidente en Guatamare
Nueva Esparta se prepara para relanzamiento de su puerto libre
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte