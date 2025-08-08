Donald Trump ordena al Pentágono utilizar la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una directiva secreta, ordenando al Pentágono utilizar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos, catalogados como organizaciones terroristas por su gobierno, según reporta el diario The New York Times, que cita a fuentes de la propia administración con conocimiento directo del asunto.

De acuerdo con este medio, la orden no solo crea una base legal de carácter oficial para ataques militares contra los cárteles en el mar y en territorio extranjero, sino que ordena al ejército que lleve a cabo operaciones de este tipo.

Altos mandos militares estadounidenses han empezado a estudiar las diferentes opciones mediante las que las fuerzas armadas de EEUU podrían actuar contra estos grupos, según las fuentes del NYT.

En meses anteriores, la comunidad de inteligencia de EEUU ha incrementado sus actividades en torno a la frontera sur, por ejemplo utilizando drones espía para sobrevolar territorio de los cárteles en México y recabar información que ahora podría utilizarse para preparar estos ataques.

Se ignora qué grupos específicos están en el punto de mira del Pentágono, pero las organizaciones de narcotraficantes de México son casi con certeza un objetivo prioritario.

El presidente Trump ha enarbolado con frecuencia la lucha contra el fentanilo, una de las principales fuentes de ingresos de estos cárteles, como uno de los puntos de contención con México, China e incluso, sin demasiada base, con Canadá.

Además de las organizaciones mexicanas, la Administración Trump ha sido muy vocal contra grupos como la Mara Salvatrucha (MS-13) o el Tren de Aragua, designados por el Departamento de Estado como organizaciones terroristas que «constituyen una amenaza de seguridad nacional superior a la que representa el crimen organizado tradicional».

Hace dos semanas, el gobierno de EEUU también añadió a la lista de grupos terroristas globales especialmente designados al llamado Cártel de los Soles. Washington asegura que este grupo está liderado por altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente Nicolás Maduro. Este jueves, el Departamento de Justicia de EEUU anunció que duplicaba la recompensa ofrecida por el arresto de Maduro hasta los 50 millones de dólares.