InternacionalesPrincipales

 Javier Milei privatiza hidroeléctricas del sur

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Min Lectura
Javier Milei privatiza hidroeléctricas del sur
Javier Milei privatiza hidroeléctricas del sur

 Javier Milei privatiza hidroeléctricas del sur.

Contenido
Javier Milei privatiza hidroeléctricas del surMilei privatiza hidroeléctricas del sur
Javier Milei privatiza hidroeléctricas del sur

Javier Milei privatiza hidroeléctricas del sur. El presidente Javier Milei avanzó con la privatización de hidroeléctricas y autorizó la venta de acciones en cuatro empresas clave del sector energético.

Venta pública en 60 días.

Javier Milei privatiza hidroeléctricas del sur


El decreto, publicado este viernes en el Boletín Oficial, habilita la transferencia de acciones de ENARSA en Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

La privatización de hidroeléctricas será mediante un concurso nacional e internacional sin base mínima. El Ministerio de Economía dirigirá el proceso y definirá los requisitos del llamado.

El gobierno busca que el procedimiento sea “competitivo y expeditivo”. La convocatoria se realizará dentro de los próximos 60 días.

Milei privatiza hidroeléctricas del sur

Opción para actuales operadores
Las concesionarias actuales podrán continuar operando si presentan una carta de adhesión en cinco días. Si aceptan, podrán gestionar las plantas hasta diciembre de 2025 o hasta que se defina el nuevo adjudicatario.

En caso contrario, deberán seguir operando por al menos 90 días hábiles más, según establece el decreto presidencial.

Condiciones y obligaciones
Las empresas que adhieran a la privatización de hidroeléctricas deberán cumplir con condiciones exigentes. Entre ellas: respetar contratos vigentes, mantener una garantía de 4,5 millones de dólares y aceptar ajustes en la remuneración.

También deberán pagar regalías a las provincias de Río Negro y Neuquén, entregar inventarios técnicos y permitir visitas de posibles compradores a las instalaciones.

La decisión forma parte del plan de desestatización impulsado por Milei, que busca reducir el tamaño del Estado y fomentar inversiones privadas.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
¡AHORA! Volcamiento de autobús en la Av. Fucho Tovar - Margarita
¡AHORA! Volcamiento de autobús en la Av. Fucho Tovar – Margarita
Camión del aseo pierde el control y ocasiona accidente en Guatamare
Camión del aseo pierde el control y ocasiona accidente en Guatamare
Nueva Esparta se prepara para relanzamiento de su puerto libre
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte