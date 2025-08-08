Javier Milei privatiza hidroeléctricas del sur.

Javier Milei privatiza hidroeléctricas del sur. El presidente Javier Milei avanzó con la privatización de hidroeléctricas y autorizó la venta de acciones en cuatro empresas clave del sector energético.

Venta pública en 60 días.

El decreto, publicado este viernes en el Boletín Oficial, habilita la transferencia de acciones de ENARSA en Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

La privatización de hidroeléctricas será mediante un concurso nacional e internacional sin base mínima. El Ministerio de Economía dirigirá el proceso y definirá los requisitos del llamado.

El gobierno busca que el procedimiento sea “competitivo y expeditivo”. La convocatoria se realizará dentro de los próximos 60 días.

Opción para actuales operadores

Las concesionarias actuales podrán continuar operando si presentan una carta de adhesión en cinco días. Si aceptan, podrán gestionar las plantas hasta diciembre de 2025 o hasta que se defina el nuevo adjudicatario.

En caso contrario, deberán seguir operando por al menos 90 días hábiles más, según establece el decreto presidencial.

Condiciones y obligaciones

Las empresas que adhieran a la privatización de hidroeléctricas deberán cumplir con condiciones exigentes. Entre ellas: respetar contratos vigentes, mantener una garantía de 4,5 millones de dólares y aceptar ajustes en la remuneración.

También deberán pagar regalías a las provincias de Río Negro y Neuquén, entregar inventarios técnicos y permitir visitas de posibles compradores a las instalaciones.

La decisión forma parte del plan de desestatización impulsado por Milei, que busca reducir el tamaño del Estado y fomentar inversiones privadas.