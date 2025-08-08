A partir de este próximo 13 de agosto el sector económico de Margarita espera concretar cambios en la normativa del régimen de puerto libre, tras el proyecto de actualización que impulsa la Cámara de Comercio de Nueva Esparta.

Nueva Esparta se prepara para relanzamiento de su puerto libre

Las ideas seran presentadas este miércoles 13 de agosto en un evento en el que estarán como ponentes el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez; Vicente Gerardi, coordinador de la Comision de PL de la Cámara de Comercio; la gobernadora Marisel Velásquez, y el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark.

Cómo parte de las adaptaciones a la normativa que se busca está lo referido al equipaje acompañado, por lo que la semana pasada se realizó una reunión con directivos de las líneas aéreas.

Raquel Uribe, presidenta de dicha Cámara, dijo que los temas se están manejando en equipo con autoridades gubernamentales nacionales, regionales y por supuesto con todos los gremios, porque los beneficios son transversales.

Destacó que no necesariamente esperan el cambio de la ley que se aprobó en el año 2000, sino avanzar en el reglamento porque lo que se busca es llevar algunos vacíos generados por la propia dinámica económica.

Recordó que Margarita prácticamente perdió su condición de puerto en el año 2017, cuando el gobierno nacional autorizó la exoneración de los aranceles para distintos productos de importación, y como tal medida está siendo revertida es el momento de recuperar el significado de puerto libre.