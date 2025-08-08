PrincipalesRegionales

Nueva Esparta se prepara para relanzamiento de su puerto libre

Ana Carolina Arias
Por Ana Carolina Arias
Tags:
2 Min Lectura

A partir de este próximo 13 de agosto el sector económico de Margarita espera concretar cambios en la normativa del régimen de puerto libre, tras el proyecto de actualización que impulsa la Cámara de Comercio de Nueva Esparta.

Nueva Esparta se prepara para relanzamiento de su puerto libre

Las ideas seran presentadas este miércoles 13 de agosto en un evento en el que estarán como ponentes el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez; Vicente Gerardi, coordinador de la Comision de PL de la Cámara de Comercio; la gobernadora Marisel Velásquez, y el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark.

Cómo parte de las adaptaciones a la normativa que se busca está lo referido al equipaje acompañado, por lo que la semana pasada se realizó una reunión con directivos de las líneas aéreas.

Raquel Uribe, presidenta de dicha Cámara, dijo que los temas se están manejando en equipo con autoridades gubernamentales nacionales, regionales y por supuesto con todos los gremios, porque los beneficios son transversales.

Destacó que no necesariamente esperan el cambio de la ley que se aprobó en el año 2000, sino avanzar en el reglamento porque lo que se busca es llevar algunos vacíos generados por la propia dinámica económica.

Recordó que Margarita prácticamente perdió su condición de puerto en el año 2017, cuando el gobierno nacional autorizó la exoneración de los aranceles para distintos productos de importación, y como tal medida está siendo revertida es el momento de recuperar el significado de puerto libre.

Nueva Esparta se prepara para relanzamiento de su puerto libre

¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
¡AHORA! Volcamiento de autobús en la Av. Fucho Tovar - Margarita
¡AHORA! Volcamiento de autobús en la Av. Fucho Tovar – Margarita
Camión del aseo pierde el control y ocasiona accidente en Guatamare
Camión del aseo pierde el control y ocasiona accidente en Guatamare
Donald Trump ordena al Pentágono utilizar la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos
Donald Trump ordena al Pentágono utilizar la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos
ETIQUETADO:
Comparte este artículo
Foto del avatar
PorAna Carolina Arias
Jefe de Prensa: Periodista, licenciada en la UCAB, Venezuela. Maestría en Comunicación en la UCV. Componente Docente en Unimar. Secretaria General del Colegio de Periodistas del estado Nueva Esparta, Venezuela.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte