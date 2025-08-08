Patria inició el pago de este beneficio para los adultos mayores.

Patria inició el pago de este beneficio para los adultos mayores. La plataforma Patria inició el pago del beneficio 100% Amor Mayor correspondiente a agosto 2025.

Este beneficio es dirigido a los pensionados que están inscritos en el sistema.

Monto: Bs. 130

¿Cómo retirar el bono?

Para retirar el Bono 100% Amor Mayor, el usuario debe ingresar a la plataforma con su cédula y contraseña.

Luego debe entrar a «Monedero», seleccionar «Retiro de fondos» y elegir el monto, origen y destino de los fondos.

Finalmente, confirmar la operación haciendo clic en «Continuar» y luego «Aceptar».