Así puedes confirmar el pago de tu bono en Venezuela.

Con la llegada de agosto 2025, miles de venezolanos están a la expectativa de que, a través del Sistema Patria, se active una serie de bonos otorgados por el régimen de Nicolás Maduro. Estos beneficios sociales son un alivio para la población que reciben apoyo por medio de los programas de protección social del Estado.

En ese contexto, la plataforma Patria brindó diversas recomendaciones a los beneficiarios para identificar la llegada de estipendios mediante las notificaciones, a fin de evitar caer en estafas o fraudes por parte de los delincuentes. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO CONFIRMAR EL PAGO DE LOS BONOS A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA?



Ante la posible llegada del Bono Único Familiar y Bono Amor Mayor entre el lunes 4 y sábado 9 de agosto, el gobierno de Nicolás Maduro informó que, a través del Sistema Patria, se utiliza canales oficiales con el objetivo de notificar a los beneficiarios la llegada de los nuevos abonos de manera segura y directa. Este grupo es notificado por medio de mensaje de texto con el número corto 3532, mientras que la otra manera es mediante la aplicación veMonedero, lo cual facilita la gestión y consulta segura de los estipendios asignados al usuario. A continuación, estos serían los montos que se entregarían a la población en las próximas horas:

Bono Único Familiar: Integra beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros. En julio, los beneficiarios recibieron pagos por 540, 1.080 y 1.620 bolívares, por lo que se espera que en agosto los pagos sean de 595, 1.190 y 1.785 bolívares.



Bono Misión 100% Amor Mayor: Dirigido a la pensión de los adultos mayores por un monto de 130,00 bolívares.



Bono de Corresponsabilidad y Formación: Destinado a los empleados de la administración pública bajo una nómina especial. A principios de julio se otorgó por 12.260,00 bolívares, por lo que se espera que durante agosto supere la suma por encima de los 13.000,00.

El Bono Único Familiar y Bono Amor Mayor se pagaría entre el lunes 4 y sábado 9 de agosto, a través del Sistema Patria.

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela



No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.



Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.



Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.



Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»