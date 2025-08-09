Caos en el Movistar Arena de Bogotá durante concierto de Damas Gratis.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó este jueves que cinco personas resultaron heridas con armas cortopunzantes y una más falleció en medio de disturbios ocurridos la noche del miércoles 6 de agosto en el Movistar Arena, durante un concierto de la banda argentina Damas Gratis.

Caos en el Movistar Arena de Bogotá durante concierto de Damas Gratis

Según información de la Policía de Bogotá, la violencia se desató al interior del recinto debido a desórdenes que desbordaron la capacidad de respuesta de la organización del evento: «Al parecer, en la parte interna, su organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes», señalaron en un video compartido en X.

La situación obligó al ingreso de unidades especializadas de la Policía Nacional para controlar los disturbios: «Fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas, con el fin de controlar la situación y permitir la salida de los asistentes».

La institución indicó: «Tenemos el reporte de cinco personas heridas por armas cortopunzantes, las cuales están siendo atendidas en los centros asistenciales».

Una persona murió a las afueras del Movistar Arena

En paralelo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el fallecimiento de una persona en las inmediaciones del Movistar Arena que, aparentemente, fue arrollada antes del inicio del concierto.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellada. En todo caso, esto será motivo de investigación”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

Galán calificó como “absolutamente repudiables” los hechos de violencia registrados tanto dentro como fuera del recinto. “El tipo de violencias que se vivió no puede ser pasado por alto ni aceptado como normal. La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, añadió.

Autoridades convocan reunión para aclarar lo ocurrido

Ante la gravedad de los hechos, el alcalde anunció una reunión urgente este jueves 7 de agosto con autoridades y organizadores del evento. Están convocados los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El objetivo del encuentro es obtener un informe detallado sobre lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.