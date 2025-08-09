Detienen en Alemania a tres presuntos «ciudadanos del Reich»

Tres personas han sido detenidas este jueves (7.08.2025) en Alemania en relación con la trama en torno al presunto líder golpista Enrique XIII, príncipe de Reuss, un empresario activo en el movimiento extremista de los «Reichsbürger» o «Ciudadanos del Reich«, que no reconocen la legitimidad del Estado alemán actual, y cuyo grupo fue desmantelado en 2022.

Detienen en Alemania a tres presuntos «ciudadanos del Reich»

Los tres hombres fueron detenidos bajo la sospecha de integración en grupo terrorista y de preparar un acto de alta traición, en el curso de una acción coordinada de la policía en las regiones de Baviera, Sajonia y Turingia (sur y este del país) y por orden de la Fiscalía General de Múnich, según un comunicado policial.

Como parte de la operación se registraron ocho inmuebles relacionados con los tres detenidos, así como con otros dos varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 40 y los 61 años, de los que se cree que son parte de la trama, y las fuerzas del orden confiscaron dispositivos electrónicos así como objetos «sujetos a la ley de armamento», de acuerdo con la nota.