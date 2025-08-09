Mujer despierta del coma momentos antes de una cirugía para donar sus órganos.

Una mujer del estado de Nuevo México tuvo una experiencia muy cercana a la muerte, cuando sus órganos casi fueron extraídos en una cirugía para su donación, pensando que había muerto.

El incidente se suma a otros parecidos, donde la urgencia por conseguir donantes en EE.UU. ha llevado a ejercer presión sobre los hospitales y familiares de personas en coma para ejecutar procedimientos que podrían ser apresurados, según un reporte de The New York Times.

La impresionante historia de Danella Gallegos comenzó en el 2022, cuando tenía 38 años y no tenía hogar. Luego de sufrir un inconveniente, fue hospitalizada y posteriormente cayó en coma. Los expertos aseguraron a sus familiares que nunca se recuperaría, y estos accedieron a la donación.

No obstante, comenzaron a preocuparse al ver que salieron lágrimas de los ojos de Gallegos mientras iniciaban los preparativos. Sin embargo, esto fue catalogado por los doctores como un reflejo. Ya el día de la donación, la mujer fue trasladada a una sala preoperatoria, donde sus hermanas aseguraron que se había movido. Frente a esto, el médico le pidió que parpadeara, y ella lo hizo, provocando la sorpresa de todos.

Aunque la compañía a cargo de la donación pidió seguir adelante con el proceso, sugiriendo suministrarle morfina para reducir los movimientos, el hospital se negó. Posteriormente, fue trasladada a planta, donde se recuperó por completo.