PrincipalesVariedades

¿No puedes dejar de morderte las uñas? La psicología tiene la respuesta

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
¿No puedes dejar de morderte las uñas?
¿No puedes dejar de morderte las uñas?

¿No puedes dejar de morderte las uñas? La psicología tiene la respuesta.

En nuestro día a día hay una gran cantidad de comportamientos que se repiten casi por rutina, pero uno de los peores y más comunes es el de morderse las uñas. Esta manía que tienen bastantes personas puede llegar a provocar lesiones físicas como problemas en los dientes, deformación de la cutícula, verrugas o incluso infecciones. En ocasiones extremas la persona que tiene este hábito puede llegar a perder la uña.

¿No puedes dejar de morderte las uñas? La psicología tiene la respuesta

Podría pensarse que el motivo principal de esto es el estrés, aunque durante las vacaciones de verano también hay mucha gente que no para el gesto, e incluso lo intensifica. Un estudio publicado por la revista Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry en 2007 profundizó en el tema con distintas situaciones para someter a los participantes a situaciones de frustracïón, aburrimiento, ëstrés y relajación.

El resultado fue que aquellos hábitos repetitivos eran más frecuentes cuando estaban estresados o aburridos. No se trata de simple ansiedad, sino de una manera de «autorregulación emocional» que se mantiene incluso en las vacaciones. Se subrayan tres rasgos importantes que las personas con onicofagia, como se le llama al hábito de comerse las uñas de manera compulsiva.

Perfeccionismo: es el factor más representativo de este grupo. Hay evidencias que estas personas suelen tener expectativas más altas, no saben relajarse y tienden más a la frustración si no se alcanzan las metas como ellos esperaban. Alivio emocional: son personas que buscan una salida para poder regular sus emociones cuando tienen poca actividad o buscan calma en momentos de tensión. Poca tolerancia a esperar: por norma general se trata de personas que se aburren fácilmente y no soportan ni la espera ni la lentitud.

Puede parecer complicado, pero si se tiene decisión y constancia se puede lograr con una barrera física, como por ejemplo esmalte amargo (bitrex) o usar uñas postizas para crear un «escudo» temporal. También es bueno cambiar este hábito por otro más sano como usar un anillo giratorio o una pelota antiestrés.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Saime activa certificación de datos en su portal web
Saime activa certificación de datos en su portal web
Mujer despierta del coma momentos antes de una cirugía para donar sus órganos
Mujer despierta del coma momentos antes de una cirugía para donar sus órganos
Detienen en Alemania a tres presuntos ciudadanos del Reich
Detienen en Alemania a tres presuntos ciudadanos del Reich
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte