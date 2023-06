¡Aterradora predicción! Horóscopo del 15 de junio 2023 de Mhoni Vidente

Una vez más, la reconocida astróloga de habla hispana, Mhoni Vidente, acaparó la atención de los internautas, luego de haber hecho sus habituales predicciones.

En diferentes oportunidades, la cubana se lleva el protagonismo por sus lecturas con las cartas del tarot y supuestas visiones que tienen que ver no solo con el horóscopo, sino con temas que le preocupan a la humanidad, como la política, el medioambiente, entre otros.

En ese sentido, ya estando en la mitad del sexto mes del año, la famosa en redes sociales no tuvo problema en deparar que para los días que quedan de junio el “diablo” estará haciendo de las suyas.

A través de su canal de YouTube, la conocedora del tema astral ya había alertado que junio iba a ser el mes del diablo no solo en América, sino en todo el mundo. En este sentido, prácticas esotéricas relacionadas con los cultos satánicos y las malas energías permearán en las semanas que quedan para cerrar el primer semestre del año.

La más reciente predicción de la pitonisa

Ha habido casos en los que la astróloga abordó el tema de los terremotos en ciertos lugares, uno de ellos en Chile y acertó, como también en los que sus palabras no tuvieron relación con lo que sucedió en algunas zonas del mundo.

Ahora, entre lo más actual, la conocedora del tema astral señaló que para lo que queda de junio se presentarán “atentados en América Latina”, primordialmente en México, país donde reside la denominada vidente.

En adición, la famosa complementó que dichos posibles atentados también se darán en el gran territorio de Estados Unidos.

En palabras de la pitonisa, “habrá matanzas en supermercados, cines o aeropuertos”. Inclusive, Mhoni Vidente alertó sobre la que será la “caída de un avión”, medio de transporte en el que se trasladará “gente importante” de la región.

Así las cosas, para la mujer que lee las cartas del tarot, a partir del 13 de junio las personas tendrán que estar más precavidas en todos los sentidos.

Otras predicciones para finalizar junio

De acuerdo con Mhoni Vidente, en los días que faltan del sexto mes de 2023, los casamientos y los romances reinarán, pues factores como la armonía, el amor y la reconciliación permanecerán en el entorno. De hecho, habló sobre posibles sorpresas inesperadas relacionadas con embarazos.

Como es común en la astróloga, no pasó de manera desapercibida el tema del clima. En efecto, comentó que habrá calores, sequías y erupciones.

Como si fuese poco, antes de terminar, la cubana puntualizó que se presentará “la peor tormenta solar de la historia”, así que esto generará estragos en las comunicaciones y los satélites.

Esta no es la primera vez que la pitonisa hace fuertes predicciones a mitad de mes. Por ejemplo, en mayo dijo que en el resto de 2023 el cambio climático será un factor para tener en cuenta. “Los sismos, los volcanes, la falta de agua” liderarán la lista de acontecimientos en el mundo, según las predicciones de Mhoni Vidente.

En su momento, también se refirió sobre un apocalipsis en el mundo: “El apocalipsis va a ser en el año 2031, se espera un colapso en las energías, en el clima, junto a nuevas pandemias. No queda tanto tiempo”, manifestó.

LOS HORÓSCOPOS:

Para este jueves 15 de junio, la pitonisa Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones del horóscopo donde se visualizan grandes cambios en los signos del zodiaco, sobretodo en el amor, dinero, salud y trabajo, por lo que deberán mantenerse atentos a las señales enviadas por el universo durante este día.

ARIES

No pierdas la capacidad de creer en el amor, ni tampoco creas que esto no es para ti si el día de hoy alguien decide terminar contigo, siempre aparecerá alguien nuevo en tu vida. No tengas miedo a enfrentar una situación engorrosa que se dará en tu lugar de desempeño el día de hoy, es probable que tengas que hacerle frente a uno de tus superiores el día de hoy. En el trabajo tendrás un mal resultado, es probable que no llegues a la meta que te habían puesto como requisito. No te sientas mal si el día de hoy no logras lo que te habías propuesto, ya que siempre quedan más cosas por hacer.

TAURO

Un momento muy bueno entre amigos podría darse el día de hoy, por lo que debes procurar mantener la relación con ellos de la mejor forma posible, hazle visitas con frecuencia, organiza reuniones en tu casa y atiende a tus seres queridos. Recuerda que todos los que estamos presentes en este mundo somos parte de un mismo lugar y venimos de lo mismo, no porque algunos generen más dinero o sean más reconocidos significa que son mejores que otros, no creas que porque tienes éxito en este momento te has convertido en un ser infalible. Una persona ha puesto sus ojos en ti, pero es probable que no estés con la seguridad de si quieres comenzar a verle de otra forma.

GÉMINIS

Una herencia o un dinero a tu favor podría salir el día de hoy, no dejes pasar la oportunidad de guardar este dinero, es mejor que aumentes tus ahorros antes que lo gastes en cosas que en realidad no necesitas. No es buen momento para realizar inversiones importantes el día de hoy, es probable que estés pensando en adquirir un bien raíz, pero debes pensarlo un poco más. El momento más alto del día llegará a manos de uno de tus superiores, tendrás una oportunidad de brillar en tu vida profesional, esto es muy positivo porque tendrás una recompensa monetaria grande.

CÁNCER

No es momento de tomar una decisión importante con respecto a unos ahorros que tienes guardados hace tiempo. La vida no te va a regalar todo, muchas veces debes tú poner de tu parte y ser capaz de ver las oportunidades cuando las tienes en frente. No esperes que la persona que quieres se acerque por si sola a hablarte, tampoco esperes que lo haga pronto, eres tú quien ha demostrado más interés, por ende debes ser tú quien dé el primer paso. Tienes que comenzar a tomar decisiones importantes en tu vida profesional, estás dejando pasar oportunidades de poner en práctica lo que estudiaste por darle prioridad a ganar dinero en otra área.

LEO

No es importante lo que puedas lograr ayudando a alguien, sino que solo lo debes hacer por el placer de ayudar y servir a otras personas. No es un buen negocio el que tienes en tu mente, es mejor que te mantengas bien y sin tomar riesgos por ahora. El momento de brillar en tu trabajo ha llegado y estás pensando en hacer cambios importantes con lo que vayas a conseguir de este momento de éxito que estás teniendo, no cantes victoria aún, solo intenta decretar y llamar mayores ganancias a tu vida. No es un buen momento para formalizar una relación, es probable que tengas que estar muy pendiente de otras cosas.

VIRGO

La pareja necesita un poco más de emoción y diversión, no pueden siempre estar en la misma rutina sin darle un poco de pimienta a la relación. Hoy no tengas miedo a divertirte y a pasarlo bien con amigos o tu pareja, es un día para hacerlo y sentirte bien disfrutando de los placeres de la vida. Tienes la fortuna de conocer a una muy buena persona que está dentro de tu círculo de amistades cercanas, es probable que el día de hoy esta persona te llame porque se siente un poco mal por algo que ha sucedido en su vida, no dejes que se siente sin compañía.

LIBRA

El trabajo se proyecta bastante bien, pronto tendrás buenas noticias con respecto a un proyecto importante. El momento de soledad por el que quizás estabas transitando se está acabando y ahora viene algo muy especial para ti, podría ser la persona que has estado buscando hace tiempo, pero no tengas miedo a entablar una amistad en un principio. Prueba salir esta noche por la ciudad, comer fuera, ir a bailar a algún lugar o disfrutar de un buen vino en casa Necesitas comprender que el trabajo no es solamente algo aburrido que hacemos todos los días y del cual no podemos escapar.

ESCORPIO

Si estás recién teniendo contacto más íntimo con una persona que ha entrado hace poco a tu vida, debes ir con cuidado, estás muy susceptible en el amor, por lo que no quieres terminar con un corazón roto si las cosas no resultan. Debes volver a mirar a la persona con la que llevas años, puede ser que no estés viendo bien lo que está viviendo y esto te lo recriminará más adelante, ponte al corriente hoy con lo que necesita y lo que está pasando en su vida. Un momento muy bello podría ocurrir hoy entre tú y tu pareja, tienes que tener todos tus sentidos abiertos, porque es probable que te cuente algo muy importante y que está en su interior hace mucho, no pienses en algo malo, se trata de sus deseos y metas personales.

SAGITARIO

Si aún vives con tus padres, ha llegado el momento de pensar en salir del nido, este es un paso muy importante que debes dar sin miedo, si cuentas con las posibilidades para dar este salto. Recuerda comer bien por las mañanas, no olvides consumir fruta y ejercitarte dentro de lo posible No estás escuchando bien a tu voz interior y esto lo estás notando, ya que probablemente estés tomando decisiones erróneas en tu vida. No dejes a tu familia de lado, no importa lo que tengas que hacer ni las obligaciones que te estén esperando en casa, siempre hay tiempo para entregar cariño y preocupación a las personas que nos dieron todo en la vida.

CAPRICORNIO

Un hombre de edad avanzada te llamará el día de hoy, necesita ayuda en algo que no puede realizar por sí mismo, entrégale tu ayuda, no dejes que esté por sí solo. Existen muchas cargas en tu vida, pero la mayoría de ellas te las has dado sin pensar en lo que significarían, debes comenzar a delegar cosas a otros. En tu pareja, es probable que sientas que no se están equiparando las tareas que deben realizar en el hogar, habla de esto hoy, no te quedes en silencio, necesitas conversar el tema seriamente. Una persona que creías había quedado en el pasado querrá volver a tener contacto contigo el día de hoy, pero será algo difícil, ya que no tienes la disposición para ello.

ACUARIO

Tienes la opción de dejar tu trabajo e irte a un lugar que quizás consideras mejor, pero no tienes la seguridad de si en ese lugar podrás tener la misma estabilidad en donde te encuentras ahora. Te has caído y te has tropezado antes en la vida, hoy podrías volver a fallar en algo, pero ya tienes la experiencia del pasado, la cual te ha enseñado que no importa cuántas veces caigamos, siempre volveremos a ponernos de pie. En tu trabajo este consejo toma mucho valor, ya que no por dar una buena impresión vas a tomar trabajos que no debes hacer y que en realidad no necesitas hacer.

PISCIS

Alguien te hará una crítica el día de hoy y esto te molestará un poco, no dejes que te afecte más allá que una simple molestia, no merece toda tu atención, si es algo bueno lo que te dijeron, entonces debes tomarlo como algo positivo. Es importante que desees tener éxito en lo que te propongas, pero también es bueno que veas la realidad y que te des cuenta cuando es momento de ello y cuando es momento de trabajar. Comienzas a recuperar fe en el amor, estás en un buen momento para comenzar a salir nuevamente, aprovecha esta oportunidad. Tienes en tu mente a una persona en especial, pero es probable que no esté respondiendo de la forma en que esperas, no es bueno que te mantengas siempre ahí.