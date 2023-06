Capriles se refiere a las primarias de la oposición y candidaturas rivales

El dirigente político y candidato a la elección primaria de la oposición, Henrique Capriles Radonski, ha hablado sobre la campaña de la dirigente María Corina Machado, asegurando que solo llega a un “estrato alto” de la sociedad.

En contraste, Capriles ha afirmado que su causa es “los pobres y la clase media golpeada y lastimada”.

En una entrevista con Luz Mely Reyes para Efecto Cocuyo, Capriles también se refirió a la candidatura de Benjamin Rausseo, a quien percibe solo como comediante.

Capriles ha planteado interrogantes sobre la realización de la elección primaria sin el Consejo Nacional Electoral, preguntando cómo se podría llevar a cabo una primaria sin la logística electoral y dónde se ubicarían los centros de votación.

En este sentido, ha insistido en que debe garantizarse una primaria que se parezca a una elección presidencial y que el derecho de los venezolanos es que el CNE facilite la logística para que la oposición pueda organizar su proceso interno.

Además, ha enfatizado que el Consejo Nacional Electoral no tiene el poder de alterar los resultados electorales y ha explicado que la alteración de los resultados en Venezuela no es la logística del uso de la máquina, sino cuando no está el testigo, cuando se deja la mesa sola o se cometen abusos.

Capriles considera que es un derecho que tienen los venezolanos de contar con un CNE imparcial en las primarias y ha enfatizado que si esto no se garantiza, se trataría de una primaria “VIP” que no fortalecería a la oposición.