Maduro sobre renuncia de Biden a candidatura presidencial: Le deseo salud y larga vida

Nicolás Maduro comenta sobre la renuncia de Joe Biden a su candidatura presidencial

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció este domingo, 21 de julio, acerca de la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de renunciar a su candidatura presidencial para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 5 de noviembre en ese país.

Desde el estado Barinas, Maduro afirmó que Biden fue presionado por grupos económicos y políticos para mantenerse en la contienda, pero luego de reflexionar con su familia, decidió buscar un segundo mandato.

Maduro declaró: “Ha tomado la decisión más sensata y correcta al priorizar su familia y su salud. Se dio cuenta de que, a su edad y con una salud debilitada, no podría asumir la responsabilidad de liderar el país y mucho menos una candidatura presidencial”.

El mandatario venezolano, que previamente había llamado “viejo decrépito” al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, reiteró la importancia de tener buenas condiciones de salud para ocupar la presidencia.

En cuanto a su propia salud, Maduro enfatizó: “Para ser presidente, debes tener una salud de hierro. Yo me cuido mucho, corro 3 kilómetros todos los días, practico deporte y si me equivoco, tomo mi jugo verde. Estoy fuerte, enérgico, me siento más joven y saludable que nunca”.

A pesar de las diferencias políticas con Biden, Maduro le deseó “salud y larga vida presidente Biden” y reconoció que durante su gestión mantuvieron un diálogo constante que aún continúa.

Maduro asegura contar con el apoyo de la FANB para ganar las elecciones

El presidente venezolano afirmó que cuenta con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los militares, así como de la unión cívico-militar-policial, lo que le lleva a prever una victoria en las elecciones presidenciales del próximo domingo 28 de julio.

Maduro reiteró: “Tengo la experiencia, estoy preparado, tengo a este pueblo hermoso y valiente. Tengo el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los militares, tengo el apoyo de la unión cívico-militar-policial”.

Tras su desempeño en el primer debate presidencial frente a Donald Trump el 27 de junio, Biden fue presionado por líderes del Partido Demócrata para apartarse y abandonar sus aspiraciones a un nuevo mandato. Finalmente, optó por retirarse y finalizar su periodo en enero de 2025, pidiendo que su partido respalde a la vicepresidenta Kamala Harris como la nueva candidata, decisión que se tomará en la Convención Nacional Demócrata en agosto próximo.