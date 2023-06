ESTUDIO: Las leyes simbólicas de refugio a los venezolanos (Una farsa)

Las leyes simbólicas de refugio a los venezolanos. Menos de 90.000 venezolanos han sido reconocidos como refugiados en América Latina y el Caribe entre 2016 y 2022. Es decir, gozan de protección internacional porque se vieron forzados a salir de su país debido a una violación masiva de derechos humanos.

Son cifras mínimas si miramos la magnitud del considerado segundo mayor éxodo de población del mundo. Lo insólito es que la mayoría de los países donde son presentadas las solicitudes tiene leyes muy progresistas sobre el tema, pero apenas se aplican. “Las leyes sobre el refugio adoptadas a lo largo de la región en los últimos 20 años son, en teoría, muy generosas. El problema es que esa generosidad tiene un costo alto”, comprobó el investigador en la London School of Economics, Omar Hammoud–Gallego}

Llegó por mar a Trinidad y Tobago en 2019. Entonces, masticaba el inglés. Escapaba de un deterioro de sus condiciones de vida que amenazaba su subsistencia en Venezuela. La necesidad era urgente, pues cinco hijos en edad escolar se quedaban en el país. Ahora, Jhonny Figueroa tiene una idea fija: irse a Canadá con una visa de trabajo.

Ya domina el idioma, tiene algo de dinero en el bolsillo y consiguió capacitarse como operador de montacargas. Siente que ya ha cumplido una meta. Pero la isla caribeña no le ofrece un camino a la residencia permanente. Está condenado a renovar un permiso de trabajo cada seis meses. Su solicitud de la condición de refugiado fue negada y no tiene más opciones para vivir de forma regular y permanente. Con el fin de la pandemia, el caraqueño de 48 años quiere planificar para el futuro.

Su caso no es único. Trinidad y Tobago no ha avanzado en una política nacional sobre refugio. Si bien se adhirió a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 en noviembre de 2000; nunca aprobó una legislación nacional para regular los derechos de las personas que buscan protección internacional.

La Agencia de las Nacionales Unidas para los Refugiados (Acnur) es la que evalúa las solicitudes de la condición de refugiado en Trinidad y Tobago y determina quiénes califican. A Jhonny Figueroa le dijeron no, usted no califica.

De inmediato recibió un certificado que no concede ningún beneficio en materias de empleo, educación, atención médica o acceso a otros servicios públicos. Es un tipo de registro, dice. Pero si hubiera recibido protección internacional, habría corrido la misma suerte. El estatus de refugiado que otorga Acnur no es reconocido por el país insular.

Pero Trinidad y Tobago es un caso excepcional. En Protección simbólica de los refugiados: explicando las leyes progresistas de refugiados de América Latina, el investigador de las políticas de migración y refugiados en la London School of Economics (LSE), Omar Hammoud–Gallego, encontró que los países de América Latina cuentan con legislaciones sobre refugiados envidiables, avanzadas, ejemplares, que garantizan un abanico de derechos sociales y económicos a estas personas.



Lo tienen todo, o casi todo: desde la asistencia jurídica gratuita en Nicaragua hasta el reconocimiento del derecho al refugio a las víctimas de desastres medioambientales en Ecuador, refiere el investigador. El derecho a no ser devueltos a su país de origen, a la educación, asistencia en salud, vivienda y empleo, entre otros.

El problema —demuestra en la investigación realizada en conjunto con la investigadora en la Universidad del Pacífico, en Perú, Feline Freier— es que la mayoría de los países apenas las aplica. Para muestra, un botón: el caso de los migrantes forzosos venezolanos, quienes bajo la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 —que amplió la definición de refugiado establecida en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967— tienen, en teoría, las de ganar.

