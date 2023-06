¡Rompió el silencio! Dani Alves habló desde la cárcel, el deportista se encuentra aún en prisión y hace unos días dio su primera entrevista, a una cadena internacional, donde ofreció su versión de lo que ocurrió la noche del 31 de diciembre del 2022, día en el que fue acusado de agredir sexualmente a una joven de 23 años, en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona.

Tras tener varios meses en la cárcel, el histórico lateral derecho brasileño rompió el silencio por primera vez ante los medios de comunicación, donde contó su versión e incluso le pidió perdón a su esposa.

¡Rompió el silencio! Dani Alves habló desde la cárcel

“A la única persona a la que tengo que pedir perdón, es a mi mujer Joana Sanz. La mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado, y con la que espero seguir viviendo toda mi vida», dijo Alves.

Además, el futbolista relató un poco lo sucedido esa noche y dejó claro que él nunca le ha hecho daño voluntariamente a nadie y mucho menos a la mujer que lo acusa.

Leer también: Entérate lo importante que es tener un perfil verificado en el Sistema Patria

El brasileño de 40 años incluso aseguró que, él está con la conciencia tranquila y que todos estos meses ha dormido con tranquilidad, «no sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono»,

Dani Alves relató lo que sucedió esa noche y confesó que, en su estancia en la discoteca pasaron tres jóvenes frente a su mesa, y lo miraron a él, mientras que el grupo de Alves también observó a las mujeres, luego ellas se acercaron y la señorita con la que tuvo el problema empezó a bailar muy pegada al brasileño.

¿Qué dijo Dani Alves?

“Yo le propuse ir al baño. Lo hice porque sé que está ese baño. Llevábamos un rato bailando muy pegados. No nos besamos, ni nada. Pero era evidente por los movimientos y las miradas, que había una atracción. Ella en ningún momento me dijo que me detuviera, ni hizo ningún gesto de quererse ir. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberse ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del inodoro y, el rasguño de ella es por permanecer de rodillas mientras me realizaba una felación. No hay ni una sola marca en su cuerpo que explique esa violencia con la que ella dice que la moví en el baño”, añadió el exjugador de FC Barcelona.

El histórico defensor parece estar tranquilo y solo espera que la libertad se le conceda pronto.

El pasado 12 de junio, se dio a conocer que la Audiencia de Barcelona decidió mantener al futbolista Dani Alves privado de libertad de forma provisional, donde está desde enero acusado por violación.

¡Rompió el silencio! Dani Alves habló desde la cárcel

Texto de: laverdaddemonagas