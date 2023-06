El diputado a la Asamblea Nacional electa en 2020, José Brito, acudió este lunes a la sede de la Contraloría General en Caracas para solicitar información sobre el estatus de inhabilitación política de la candidata opositora María Corina Machado.

“Quiero aclarar que vine a la Contraloría General para solicitar información acerca del estatus político, inhabilitación o no, de la ciudadana María Corina Machado”, dijo Brito desde la sede del organismo

El diputado hizo un llamado a los políticos opositores a hablar con la verdad al país y a cumplir con las condiciones para medirse en las urnas.

“Hay que hablarle con la verdad al país, les he dicho calma y cordura, controlen los esfínteres.

A pesar de que ellos sí inhabilitan, solicitan sanciones, eso no es lo que me corresponde, he venido a hacer un acto responsable por lo que quiero información del estatus de la señora María Corina Machado si está habilitada o no”, manifestó.

La solicitud de información de Brito se da en el marco de las próximas elecciones regionales y municipales que se llevarán a cabo en noviembre de este año en Venezuela.

La inhabilitación política es uno de los temas más controversiales en la política venezolana, y ha sido utilizado en el pasado para impedir que candidatos opositores participen en elecciones.

#26Jun | LE QUIEREN BUSCAR LA CAÍDA…



El diputado de la AN 2020, José Brito, pide información a la Contraloría General sobre el estatus de @MariaCorinaYA pic.twitter.com/JTBILMUntk — 800 Noticias (@800Noticias_) June 26, 2023 José Brito solicitó estatus de la inhabilitación de Machado