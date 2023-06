Horóscopo del 27 de junio 2023 de Mhoni Vidente

Para este martes 27 de junio, la pitonisa Mhoni Vidente, trae para ti las mejores predicciones del horóscopo, donde se visualizan varios cambios en los signos del zodiaco, sobretodo en el amor, dinero, salud y trabajo, por lo que deberán mantenerse muy atentos a las señales enviadas por el universo durante este día.

ARIES

Si estás experimentando ansiedad y no puedes deshacerte de ella, el contacto con los animales puede ayudarte. Si tienes mascotas, acércate más a ellas y permite que su compañía te libere de las malas energías que te agobian. Hoy es recomendable que pruebes una ruta diferente para ir al trabajo. De esta manera, estarás abierto a detectar oportunidades que de otra forma podrían pasar desapercibidas. En una reunión familiar que se avecina, es importante que controles tu paciencia y habilidades sociales. Evita criticar a los familiares de tu pareja y, sobre todo, no les lleves la contraria.

TAURO

Es posible que te enfrentes a una disminución en tus ingresos durante este día. Es importante que tomes medidas correctivas de inmediato para asegurar la sostenibilidad de tu trabajo en el futuro. Hoy es un buen día para acercarte y construir puentes con aquellos con quienes has tenido brechas en los últimos tiempos. Es importante reducir esas distancias antes de que se agranden aún más. No hay tiempo que perder. La forma de aliviar la presión que sientes es hablar y expresar tus sentimientos. Libérate de lo que has estado callando y que te pesa. Toma el teléfono y habla con amigos, familiares o alguien de confianza.

GÉMINIS

Es importante alejarte de los entornos que no te benefician. Algunos círculos sociales están diseñados para ciertos tipos de personas, y no hay nada de malo en querer pertenecer. Debes retomar tu plan original. Las señales ya te habían advertido sobre esto, y es crucial que les prestes atención. De no hacerlo, podrías sufrir pérdidas económicas y, lo que es aún más grave, afectar tu entusiasmo y autoestima. Es importante que comprendas que compartir un espacio y gastos con tu pareja es algo necesario y urgente, aunque te genere preocupación en términos económicos y de convivencia.

CÁNCER

Es un hecho que hay mucho más de ti de lo que la gente ve superficialmente. Es hora de dejar salir ese potencial. Deja de lado la falsa humildad y permite que tu brillo se manifieste. Es hora de avanzar. Si bien has logrado grandes cosas en tu situación actual, es momento de cambiar de dirección. La idea, por más extrema que parezca, es reconstruir el paraíso en la Tierra. Tu pareja ha estado trabajando en ello día tras día. Si no te has dado cuenta, es hora de hacerlo y unirte a su noble causa.

LEO

La parte fundamental de tu negocio son las personas: los que trabajan, los que venden, los que compran… Por ello, debes mejorar tus habilidades para manejarlas. Hoy descubrirás que en el amor no existen fórmulas, maestros o brújulas. Puede resultarte un poco inquietante darte cuenta de que las bases de una relación son aparentemente frágiles, pero eso es precisamente parte de su magia. Es hora de poner un alto a esta serie de crisis. No te cuidas hasta que ocurre algo (alguna sorpresa desagradable, alguna señal de alarma). Sabes que el mejor cuidado es la prevención, y que ese cuidado debe ser constante y diario.

VIRGO

Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, para partir desde cero. ¿Qué te lo impide? Este es un momento tan bueno como cualquier otro para reconciliarte con un pasado que te duele, pero que ya es eso: pasado. La experiencia con la que cuentas es un tesoro del que no estás sacando el máximo provecho. La mantienes dentro de ti sin que te rinda beneficios. Hay cierta tensión en el ambiente y no entiendes por qué. Revisas tus acciones y no logras encontrar qué pudiste haber hecho para provocar esa molestia.

LIBRA

Es un día para acudir al lugar en el que deseas desarrollarte y en el que hasta ahora no has tenido suerte para ingresar. Es muy probable que encuentres una oportunidad para entrar y demostrar tu valía. Lo que se dice una vez no se puede desdecir, y debes enfrentar las consecuencias de tus palabras. Hoy no bastará con una disculpa. Debes considerar un cambio total de actitud. Nunca notarás los cambios que has emprendido en favor de tu salud de un día para otro. Toda obra importante se construye con paciencia y tiempo.

ESCORPIO

No esperes que los frutos se den sin una mezcla precisa de esfuerzo y sacrificio. Toda ganancia requiere su dosis. No puedes quedarte de brazos cruzados esperando que la cosecha se levante sola. La forma de solucionar esos pequeños desajustes que te provocan molestias es considerar tu cuerpo y mente como un todo integral. La mente y el cuerpo no pueden separarse. En el amor, hay aprendizajes que solo pueden realizarse a través de ensayo y error: sobre la marcha y, en ocasiones, causando dolor. Día a día descubrimos los límites de nuestra pareja, lo que tolera, lo que no.

SAGITARIO

Cuando hay caos en casa, las cosas no salen bien. Es necesario restaurar el orden. La primera estrategia es evaluar lo que se ha hecho hasta ahora. Los resultados te permitirán determinar qué funciona y qué no. Hoy es un día en el que debes brillar como el Sol y dar pasos firmes hacia el futuro. Es momento de salir de la rutina que amenaza con convertirse en un pantano del que tu amor no pueda escapar. Dicen que para verte más saludable, nada es mejor que caminar con seguridad y rectitud. En tu caso, eso también te ayudará con los problemas de espalda que te molestan.

CAPRICORNIO

Ha sido un período largo de inactividad en tus negocios y estás considerando seriamente rendirte. ¿Es momento de retirarse? Los astros creen que no, que debes persistir y resistir. Tu pareja espera que hagas algo que la sorprenda. Algo que le haga sentir que debajo de tu apariencia tranquila hay una pasión ardiente. No la hagas esperar más y muestra lo mejor de ti. La comida que más te gusta es la que más te hace daño. Es una tragedia común que nos sucede a todos y a la que debemos enfrentarnos. Es necesario moderar los placeres.

ACUARIO

A lo largo de tu vida, extrañarás a muchas personas, como te ocurre en este momento. Por eso es importante que aprendas a lidiar con las ausencias y las despedidas. Debes salir y arriesgarte. Hasta ahora has quedado como parte del equipo, como un engranaje más de la maquinaria. Ese anonimato no te ha permitido demostrar tu valía por cuenta propia. Existe una pequeña corriente de rencor que fluctúa entre ustedes dos. Hay cosas que no se han expresado ni aclarado, y que les causan daño porque ninguno de los dos está dispuesto a ceder.

PISCIS

Es importante evitar los pequeños deslices y adherirte con disciplina a tu cuidado personal. Tu cuerpo es un templo, uno que tiene su fundamento físico y su dimensión espiritual, y debes cuidar ambos aspectos. En este día, debes apartar la noche y salir a bailar, divertirte, cenar a la luz de las velas… Tu pareja extraña tener tiempo exclusivo el uno para el otro. Te preguntas cómo destacar por encima de tu competencia. No es un buen momento para la confrontación directa, por lo que debes evitar estrategias agresivas.