Mejora del título: Predicciones astrológicas para la semana del 14 al 20 de enero de 2024

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 14 al 20 de enero de 2024 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Compasión

Color de suerte: Azul marino

Números de suerte: 3984

En esta semana, Aries, tu seguridad financiera y bienestar emocional serán temas importantes a tener en cuenta. Tu esfuerzo personal será recompensado de forma parcial, y también encontrarás una solución inesperada a una dificultad financiera. Los proyectos en los que estás trabajando actualmente beneficiarán a futuras generaciones o a tu familia. También se presentará un asunto relacionado con fotografías o una sesión de fotos. La conciliación será clave.

Salud: La tristeza y las decepciones pueden afectar tu sistema inmunológico, así que es importante que tomes las medidas necesarias para cuidarte.

Dinero: Evita la desorganización y busca mantener el equilibrio y la fuerza en tus decisiones financieras. Asegura tus finanzas y patrimonio.

Amor: No te dejes llevar por ilusiones y mantén los pies en la tierra. Si bien has hecho mucho por tus relaciones sentimentales, es importante que no descuides tu propia felicidad. Mantén el apasionamiento en tu vida amorosa.

Parejas: La falta de sentido práctico puede generar conflictos en tu relación. Es importante que busques un equilibrio y sentido común en tus decisiones.

Solteros: No te pierdas en tus sueños y fantasías, es momento de tomar decisiones concretas. Tendrás opciones numerosas, pero deberás elegir un camino. También es posible que recibas dinero en efectivo.

Mujer: Puedes sentir confusión sobre tus planes futuros, pero no permitas que el miedo te paralice. Habrá una noche especial en la que te trasladarás a un lugar vestida de manera muy sexy. La cooperación conjunta te traerá buenos resultados.

Hombre: Es tiempo de sanar relaciones familiares, especialmente con tu padre, tío o algún hombre cercano. También habrá un asunto relacionado con un reloj en tu vida. Prestarás atención especial a tus sentidos y experimentarás un interés particular en todo lo que puedas degustar, oler y tocar. Un amigo desde Estados Unidos te escribirá.

Consejo: Sé un buen oyente y pregunta a tus amigos cómo les va en la vida.

TAURO

Palabra clave: Igualdad

Color de suerte: Azul turquesa

Números de suerte: 4269

Tauro, esta semana te darás cuenta de que un cambio es inminente. Habrá situaciones contundentes y será un período crucial para ti. Todo renacerá, lo que te llevará a un cambio de conciencia. Es momento de utilizar el casco y tomar control de tu vida. El tiempo ha ordenado las cosas y habrá muchos cambios y adaptaciones. Además, tomarás una decisión legal importante.

Salud: Te sentirás sanado y curado en esta semana.

Dinero: Una persona en posición de poder o autoridad será clave para tu avance o retroceso. No habrá medias tintas, deberás tomar posturas radicales. Hablarás claramente por una cuestión de dinero.

Amor: La belleza y la purificación serán temas importantes en tu vida amorosa. Trata de imponer tus deseos a los demás y pon la razón por encima de los sentimientos.

Parejas: Es el momento de llevar tu relación a otro nivel y ascender juntos o, en caso necesario, decir adiós. Será un momento crucial que puede llevar a una boda.

Solteros: Tus grandes ideales te llevarán por un nuevo camino. Deseas romper con las limitaciones y vivir de manera diferente. Presta atención a posibles excentricidades.

Mujer: Habrá principios, inicios, cambios y transformaciones en tu vida. Tendrás que elegir entre dos caminos. Rompe con las convencionalidades y haz las cosas de manera diferente. Cuida tanto tu cuerpo como tu alma, es una buena semana para hacer ejercicio y cuidarte. También evaluarás una situación molesta.

Hombre: Estás dejando atrás una fase de tu vida y comenzando una mejor. Estás tomando más en serio tu vida y el papel que representas en ella.

Consejo: No dejes que tus emociones te controlen y mantén la lucidez en tus decisiones.

GÉMINIS

Palabra clave: Estabilidad

Color de suerte: Púrpura

Números de suerte: 6524

Géminis, en esta semana obtendrás resultados positivos gracias a una mujer mayor que tú. Habrá una evaluación importante para seleccionar a una persona. Algo se estabiliza en tu vida y estarás en un periodo de valoración y planeamiento de estrategias. Harás una llamada clave para asegurar un dinero. También surgirá la posibilidad de tener a alguien en tu casa durante un tiempo y actuarás diplomáticamente.

Salud: Podrías experimentar dolores recurrentes, es importante que prestes atención a estos síntomas.

Dinero: La productividad será clave esta semana. Habrá reuniones o eventos importantes, así como comunicados relevantes. Presta atención a un tema relacionado con armas o seguridad. También podrías enamorarte de alguien de tu entorno. Realizarás un trámite en efectivo.

Amor: El tema de una madre o una mujer mayor será importante en tu vida amorosa. Será un momento propicio para establecer relaciones estables y considerar la posibilidad de formar una familia o fortalecer lazos existentes.

Parejas: Tendrás una conversación importante sobre dinero o una tarjeta de crédito. También realizarás gestiones para una estadía en un lugar que sueñan visitar. Habrá dinero destinado a tus hijos.

Solteros: Te sentirás atractivo, pero debes tener cuidado al elegir a quién te acercas. Presta atención a posibles personas interesadas o conflictivas. También estarás preocupado por un pago.

Mujer: El panorama se aclarará y dejarás atrás algunos temores. Retomarás el contacto con personas que te interesan. También habrá un asunto relacionado con un embarazo. Te harás una manicura o pedicura llamativa. Recibirás una propuesta para ganar dinero extra o beneficiarte de unos fondos.

Hombre: Disfrutarás de una buena racha, pero es importante que act