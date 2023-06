Horóscopo del 28 de junio 2023 de Mhoni Vidente

Para este miércoles 28 de junio, la pitonisa Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones del horóscopo, donde se visualizan varios cambios en los signos de zodiaco, sobretodo en el amor, dinero, salud y trabajo, por lo que deberán estar pendientes de cada una de las señales enviadas por el universo.

ARIES

El verdadero camino hacia el éxito no consiste en cambiar ante el menor problema, sino en mantenerse firme. Es importante adaptarse a los cambios y resolver los desafíos sin perder nuestra esencia. Tienes la creencia de que sabes más que tu pareja en muchos temas. Sin embargo, hoy recibirás una sorpresa que el Destino te presenta para que entiendas que el amor no es una unión estática, sino que nos permite crecer y evolucionar. El mejor consejo que los astros pueden ofrecerte para alcanzar el bienestar y el equilibrio es que creas en ti mismo. Solo si te amas a ti mismo darás los pasos necesarios para cuidarte mejor y con más dedicación.

TAURO

Cuando se trata de dinero, es mejor evitar las sorpresas. Es necesario contar con una red de seguridad que garantice el cumplimiento de las metas financieras de manera oportuna. Cuando pienses en tu pareja, considera la historia de Adán y Eva. En última instancia, todas las parejas son como Adán y Eva. Cada una es la primera y la última pareja en el Edén. Aunque te sientas cómodo en tu zona de confort y no planees salir de ella, la vida no siempre sigue nuestros deseos. Hoy, el destino te llevará fuera de tus territorios habituales y te pondrá en una situación desconocida, enfrentando a personas completamente opuestas a ti.

GÉMINIS

El orgullo no es una guía adecuada en la vida. Debería servirte para fortalecer tu amor propio en lugar de aprovecharte o desquitarte de las personas que te aman. Se trata de destacar y no simplemente formar parte de la multitud. Siempre has sabido estar un paso adelante de la competencia, y esta situación no debería ser diferente. Las falsedades, sin importar su magnitud o naturaleza, son inaceptables en una relación. Tu pareja valora la verdad y la transparencia, y no reaccionará bien si descubre que has sido deshonesto acerca de tus actividades.

CÁNCER

Te duele lo que está sucediendo con alguien cercano a nivel emocional. Sin embargo, debes protegerte, ya que puede llevarte a un estado de tristeza aún mayor. No inviertas en la aventura que te proponen hoy. No está bien fundamentada y hay riesgos involucrados. Puede ser difícil decir que no, especialmente viniendo de un amigo cercano, pero es lo correcto. Hoy es un buen día para abrir completamente tu corazón y compartir todos sus rincones con tu pareja. No debe haber secretos entre ustedes. Comparte todo y entrégate por completo.

LEO

Ser un buen líder no implica ser un villano. Si te sientes incómodo con el trato de tu jefe, debes expresarlo, ya que es común acostumbrarse al maltrato. ¿Quién siempre habla en tu nombre? Tu pareja. ¿Quién debe hablar en su propio nombre, siempre? Tú, sin dudarlo. Es posible que en esta ocasión te des cuenta de que no tiene toda la razón, pero es mejor apoyarla en este momento. Los Cuatro Elementos Primordiales están presentes en nuestro cuerpo: Agua, Aire, Fuego y Tierra. Son cuatro fuerzas creativas y principios transformadores. Es importante invocar su equilibrio entre sí.

VIRGO

Hoy es un buen día para poner orden en tu vida, y cuando se refieren a «casa», los astros se refieren a tu cuerpo. Has descuidado tu disciplina en cuanto a su cuidado, y ese es un error. Pones todo tu corazón en esa tarea, y eso es algo bueno y noble de tu parte. Por eso, es importante que observes a tu alrededor y veas si alguien más comparte tu misma pasión y se esfuerza tanto como tú por el proyecto. Deseas que estos reproches y resentimientos se resuelvan de manera mágica, pero te falta lo que tu pareja espera de ti: una disculpa sincera. El orgullo principalmente nos impide reconocer nuestros errores.

LIBRA

La falta de sueño es perjudicial para ti, ya que necesitas toda la energía física que tu cuerpo puede brindarte, y solo la obtendrás si descansas adecuadamente. Es momento de comenzar a ahorrar. Las pequeñas acciones tienen un impacto significativo: nuestras acciones diarias tienen peso en nuestro entorno y en cómo el destino nos trata. Hay un baile pendiente con tu pareja, una cita romántica que aún no han tenido, una escapada bajo las estrellas que les falta… ¿Acaso no te lo ha pedido? Claro que no, pero no hace falta que lo haga.

ESCORPIO

Este es un buen día para deshacerte de la energía negativa que está obstaculizando el éxito de tus negocios. Para hacerlo, enciende una vela blanca en tu lugar de trabajo y pasea la llama por todo el espacio. Hoy es importante que no evalúes las ventajas y desventajas de formar una familia, como tu pareja desea. En su lugar, es necesario que este proyecto (que es el más importante en sus vidas) sea pensado y considerado en todos sus aspectos. Debes reservar tiempo en tu rutina para cuidar de tu equilibrio mental. Programa al menos una sesión de meditación o yoga por semana, que te permita reconectar con tu ser interior y con las energías positivas que te rodean.

SAGITARIO

El conocimiento es tu mayor riqueza. Por ello, hoy es un buen día para reconocer la necesidad de ponerte al día en los temas en los que te has quedado rezagado. La memoria es crucial en esta relación, por lo que debes cultivarla. Tienes una tendencia a olvidar fechas importantes, a cambiarlas o a confundir las fechas especiales que tu pareja valora. Nada nos hace sentir más felices y liberados que dar regalos. Para aumentar tu autoestima y alejar la melancolía, regala. A tus seres queridos, a tu familia, amigos e incluso a desconocidos.

CAPRICORNIO

Parte de la sabiduría en los negocios implica reconocer cuándo algo ha llegado a su fin y ya no es rentable. Es hora de dejar atrás algo que ha dado mucho en el pasado pero que ya no brinda los mismos resultados. No reveles el secreto que involucra a una persona cercana a tu pareja. Al hacerlo, no solo traicionarías la confianza de quien te lo contó, sino que también podrías poner en riesgo la relación de tu pareja con esa persona. Debes ser más disciplinado en tus acciones. Hasta ahora, has podido salir adelante con cierta dispersión en tu vida y no has experimentado enfermedades graves ni incidentes lamentables.

ACUARIO

Hoy demostrarás tu valía al resolver un problema de gran magnitud sin dificultad. Esto mostrará cuál es tu verdadero papel dentro de la organización. Espera a que tu pareja toque ese tema antes de reclamar o actuar con enojo. Todo tiene una explicación y es posible que sea mucho más inocente de lo que imaginas. Ante esta falta de confianza, debes preguntarte por qué demuestras tan poca fe en la persona que amas. Te pesa no hablar lo suficiente sobre ti mismo. Tienes sueños y preocupaciones que deseas compartir, una carga vital que necesitas liberar. Considera la posibilidad de buscar terapia, ya que puede que no estés rodeado de personas que sepan escucharte.

PISCIS

Hoy es un buen día para reflexionar sobre las actitudes que han complicado tus relaciones hasta el momento presente. No está mal hacer un ejercicio de autocrítica que te permita conocerte mejor y buscar un amor más sincero y duradero. No esperes demasiado de esa amistad de tu pareja, pero evita expresar tus opiniones en voz alta. Al final, corresponde a tu pareja evaluar y calificar a sus amistades. En cuanto al trabajo, hoy es necesario invertir recursos para seguir avanzando. Puedes tener cierta resistencia a la hora de invertir, pero en este punto, no podrás progresar sin una mejor infraestructura o sin una mayor formación profesional.