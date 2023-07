+VIDEO | María Corina Machado: ¿Quién dice que no me voy a inscribir?

María Corina Machado es hoy la política opositora con mayor respaldo popular en Venezuela y, de llegar a las elecciones generales de 2024, tendría posibilidades de derrotar a Nicolás Maduro, según algunos analistas y opositores, pero Machado también ha sido inhabilitada políticamente por la administración de Maduro por un periodo de 15 años.

La líder de Vente Venezuela conversó con el periodista Luis Olavarrieta este 10 de julio mientras caminaba por el popular bulevar Sabana Grande de Caracas.

La entrevista comenzó hablando de qué opina de que la señalaran como la candidata de las élites, lo que Machado rechazó y agregó que se debería dejar de encasillar a las personas con señalamientos sobre religión, clases sociales entre otras.

Al ser consultada con respecto a la opinión del político Luis Florido de que los candidatos que están inhabilitados deberían retirarse de la elección primaria, «esa es la tesis de los que están derrotados», comentó.

Con respecto a si sale ganadora en la elección primaria si va a poder inscribirse o no en el CNE, Machado respondió ¿quién dice que no me voy a inscribir? y enumeró los obstáculos que ha ido «surfeando» la oposición y están a un paso de lograr realizar la primaria.

¿Quién habilita? pregunta la candidata mientras algunas personas alrededor responden: ¡el pueblo! «¡Yo con mi voto decido!».

¿Respaldaría a otro candidato?

«El candidato que va a derrotar a Maduro es el que los venezolanos elijan en la primaria, si soy yo la que los venezolanos elijan en la primaria, me voy a enfrentar y derrotar a Maduro, si los venezolanos eligen otra opción pues esa es la que los venezolanos apoyaremos».

¿Te sentarías con Maduro a negociar?

No es un negocio, es la precisión de lo que Venezuela necesita. Un cambio de verdad. Que consiste en crear los incentivos, para que el régimen entienda que en su propio bien está aceptar los términos para una salida, los diálogos y las negociaciones que ha habido hasta ahora han terminado siendo arreglos y transacciones que han favorecido al régimen en casos han recibido plata, en otros han conseguido legitimidad y han conseguido tiempo, y tiempo es lo que los venezolanos ya no tienen».

Agregó que los candidatos que están fuera de la primaria están en su derecho de elegir hacerlo así.

Puede ver la entrevista completa aquí