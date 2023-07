La unidad y la recuperación económica, puntos clave en el debate opositor

Pasadas las 11:30 am de este miércoles comezó el debate «Hablen los candidatos» de cara a la elección primaria de la oposición, que estuvo marcado por propuestas, el llamado a la unidad y la apuesta por la recuperación economica.

Andrés Caleca, Carlos Prosperi, César Pérez Vivas, Delsa Solórzano, María Corina Machado, Tamara Adrián, Freddy Superlano y Andrés Velásquez son los participantes de debate.

El primero en participar fue el candidato Velásquez, quien dijo se debe hacer un esfuerzo «por una estrategia común» para generar confianza.

«Parto del hecho de que este no es un encuentro cualquiera, pues lo hacemos endictadura. Calificpo esto como el primer paso en función de esa democracia que queremos restablecer», expresó.

«Debemos concluir en una estrategia común en una primaria sometida a inhabilitaciones, limitaciones a la libertad de expresión. Mi candidatura se compromete a recuperar el estado de derecho (…) Pensamos como prioridad ajustar los salarios para los empleados públicos», sentenció.

Carlos Prosperi dijo que el verdadero enemigo en común está en Miraflores. «Queremos garantizar que en diciembre de 2024 tendremos a todos nuestros hijos de vuelta», mencionó haciendo referencia a las familias separadas por la migración, a consecuencia de la crisis venezolana.

«Hoy mientras estamos aquí, el TSJ está tratando de atentar contra la primaria. Hoy venimos a dar una visión de país que todos soñamos. Debemos pensar que es la oportunidad de organizarnos. Si Barinas pudo, Venezuela también puede», aseveró.

Dijo que la administración de Nicolás Maduro no respeta la Constitución. «Este régimen no respeta la constitución, nos ha hecho guardar algo de rencor y debemos devolverle la institucionalización de los poderes. No podemos presentar algo similar a lo que hemos visto en los últimos 24 años».

Por su parte, María Corina Machado, aseguró que busca un cambio «profundo», señalando que la lucha de Venezuela es más espiritual que electoral.

«Derrotaremos al socialismo y tu dignidad será el centro del desarrollo», manifestó.

Delsa Solórzano aseguró que con el debate buscan la unidad de ideas.

«El candidato ganador deberá tomar todas las ideas de los demás candidatos. Los tres ejes fundamentales son reconciliación, recuperación económica con inversión privada y la reconstrucción institucional» explicó.

Andrés Caleca recordó que se están enfrentando a «un enemigo formidable».

«Estamos en presencia de un enemigo formidable que no teme usar las armas de la república y el erario para mantenerse en el poder, pero ya no tienen votos… Ahí está su debilidad, ahí lo vamos a atacar y ahí lo vamos a derrotar», ratificó.

Tamara Adrián, consideró que «Venezuela no necesita políticos, necesita estadistas».

«Nos enfretamos a algo que no es democrático. Creer que tenemos reglas democráticas es una utopía, pero vamos a reconstruir esa democracia para una visión de país para 2060-2070», insistió.

César Pérez Vivas aseveró que Venezuela tiene la oportunidad y la esperanza de un futuro mejor.

Freddy Superlano coincidió en que la confianza es primordial, «reactivar las líneas crediticias, pero para eso hay que hacer un cambio político».

Los candidatos prometieron a los jóvenes recuperar el país, luego de que universitarios les preguntaran qué le pueden ofrecer a la juventud para que se quieran quedar en el país teniendo en cuenta la crisis migratoria.

El acto se desarrolla en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), a la que acudieron ocho de los 14 candidatos a la primaria del 22 de octubre.

Segunda ronda

El candidato Superlano se refirió a los familiares de presos políticos y les agradeció su nivel de resiliencia que le han mostrado al país con la lucha que han emprendido para volver a ver a sus parientes, al tiempo que destacó que al país hay que hablarle de acciones y una de ellas comienza por la liberación de todos los presos políticos.

¿Cuál seria la estrategia para conectar con quienes no están interesados en la política?

El candidato César Pérez Vivas afirmó que el pueblo desconfía de los dirigentes políticos debido a que carecen de autenticidad ya que a su juicio sus palabras no van en sintonía con sus acciones.

«El pueblo de Venezuela quiere confiar en un liderazgo que nos saque hacia el futuro y nos pueda devolver la esperanza, pero para ello es fundamental un compromiso con todos los venezolanos», manifestó

Por su parte, el candidato Andrés Caleca, destacó que actualmente el 80 % del país rechaza la gestión de Maduro y solo el 20 % de los venezolanos suman su apoyo a los dirigentes de oposición, al tiempo que cuestionó que todavía resta un 60 % que no se identifica con ningún bando.

¿Cómo llegarle a ese país que no está involucrado en nuestro planteamiento en este momento? Hay que oirlos, escucharlos, identificarse con ellos. Venezuela sufre una tragedia extraordinaria y es que no tienen voz, nadie está hablando por ellos. Esa es nuestra tarea, hablar por quienes no tienen voz», manifestó.

Asimismo, el candidato Carlos Prosperi, manifestó que durante sus recorridos por el país los venezolanos les han exigido que los dirigentes opositores deben unirse para lograr que confíen nuevamente en sus propuestas.

«A esas personas les queremos decir que por mucho que usted trabaje, que por mucho que intente sacar adelante a su familia sino se cambia el modelo económico y social que fracasó en estos 24 años no vamos a poder vivir bien», dijo.

La candidata Tamara Adrían cuestionó sobre quienes están interesados en dividir y disuadir del voto a los venezolanos y aseguró que eso lo hacen ya que actualmente quienes gobiernan manejan muy poca intención de votos.

«Quedan unos 18 millones de y si ellos logran bajar la participación en las elecciones a menos del 60% con esa cantidad logran la mayoría. por eso nuestro deber es hacerle entender a todas esas personas que con el voto se puede siempre que votemos y logremos ir en coalición todas las personas que estamos aquí», manifestó.

Por su parte, Delsa Solorzano replicó y aseguró que la gente dejó de ir a votar porque sentía que no era necesaria su participación porque habían quienes decidían por la ciudadanía e imponía esas decisiones.

«En esta oportunidad, el 22 de octubre es la gente que va a construir la unidad. Es la oportunidad de ser escuchados y es la oportunidad de decidir», manifestó Solorzano.

¿Cómo creen que se debe construir el acuerdo político entre ustedes para afrontar los ataques contra las primarias y contra el derecho de participación que tienen los candidatos?

Freddy Superlano inició su intervención asegurando que lo que actualmente se presenta es un gran reto para los venezolanos y a su juicio nadie está preparado para eso. Ante esto indicó que en este momento se presenta la primaria mecanismo para lograr un liderazgo legitimo.

«Si ese liderazgo consigue una legitimidad contundente con la gente tendrá posibilidad también de decidir como tomar las decisiones pero sin dejar de lado al factor más importante: La gente y a su vez, al democrático al que está apostando todo para que ese cambio se consiga», manifestó.

María Corina Machado afirmó que la emoción que se ve crecer en toda Venezuela se debe a que los venezolanos están entendiendo que por fin van a tener el poder en sus manos para decidir el rumbo del país.

«Por eso las primarias es mucho más que la elección de un candidato. Es la construcción de fuerza ciudadana, de confianza entre nosotros y desde luego la legitimidad frente a los venezolanos y al mundo de una ruta clara y disciplinada de la que nadie nos vamos a salir y que llega hasta el final», dijo.

En ese sentido, aseguró estar convencida que no cabe hablar de sucesiones en caso de inhabilitaciones ya que para eso se están realizando unas elecciones.

«No para que el régimen y en este caso Maduro imponga a quien quiera de contrincante. Así que yo creo que lo que viene es duro y serán muchas las barreras y una por una la vamos a derrotar», expreso Machado.

Andrés Velazquez expresó que a su juicio cree que «la clave uno» en este caso es la primaria es la que brindará la fortaleza y lo que va a permitir construir de manera grupal o compartida una estrategia.

«Creo que es inaceptable que el régimen esté planteando alguna inhabilitación y que nosotros podamos tranquilamente rechazar el planteamiento del régimen. Firmeza con el pueblo que es lo que definitivamente nos va a dar la razón y la fuerza y el poder», manifestó.

Por su parte, la candidata Tamara Adrián exhortó a no olvidar lo expuesto en el argumento de la serie televisiva «Game of Thrones» de como la formula para lograr horadar una unidad pasa por el hecho de crear divisiones internas.

«Ese es un riesgo que no podemos aquí asumir. Tenemos que tener consciencia de que este es un juego colaborativo que si no remamos todos y todas hacia Venezuela del siglo 21 estamos en riesgo de perderla», manifestó.

En ese sentido, insistió en que sí es necesario un orden de sucesión es porque van a jugar a «Game of Thrones».