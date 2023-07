La sucesión, por Eddie A. Ramírez S.

Las sucesiones han sido a veces traumáticas. A título de ejemplo, en política cabe citar las llamadas guerras carlistas en España, desatada a la muerte de Fernando VII, entre quienes apoyaban a Carlos de Borbón y los partidarios de la que llegó a ser Isabel II. En religión, el fallecimiento de Mohamed ocasionó la división del islam y, siglos después, chiitas y sunnitas siguen enfrentados. En el mundo católico, la sucesión mezclada con teología, política y las armas produjo los cismas de Oriente y de Occidente. Entre los grupos económicos, las disputas por la sucesión son el pan de cada día.

En esta Tierra que una vez fue de gracia, ocurren hechos un tanto inéditos. Sin ser una monarquía, ni una Corea del Norte, Maduro pretende que su hijo Nicolás lo suceda en Miraflores. No es casualidad que haya sido el padrino de la promoción de cadetes de la Academia Militar y que la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt le otorgara un doctorado honoris causa, vaya usted a saber sus méritos. El rector Rixio Romero Pérez merece el “Mecate de Oro”.

El otro exabrupto viene del lado de la oposición, en la que a algunos disputan el derecho de suceder a quien no ha fallecido, no está en el poder, ni está legalmente inhabilitado para aspirar al mismo. Tal es el caso de los candidatos a la primaria. Apenas un funcionario de segunda categoría inventó la supuesta inhabilitación de tres candidatos, algunos insensatos se apresuraron a declarar que debían retirarse de esa contienda y otros quieren que se decida cómo debe ser sustituido si uno de ellos gana la primaria. Con su actitud perjudican la lucha por nuestro derecho a elegir al contrincante de Maduro.

Hasta el presente, el proceso de la primaria ha sido exitoso, ya que los aspirantes han recorrido el país despertando entusiasmo. Quien usurpa Miraflores está asustado y por ello ordenó mantener las inhabilitaciones ilegales a Capriles y a Superlano, e incluyó a María Corina Machado. Por su parte, el siquiatra devenido en paciente está desesperado y como un energúmeno se atrevió a insultar a los diputados del Parlamento Europeo y gritó que no permitirá que venga una misión a observar la elección presidencial del 2024. El temor que sienten Maduro, Rodríguez y Diosdado es lo que los induce a azuzar a las hordas rojas para que agredan a María Corina y de Capriles.

Maduro fue torpe al ordenar las inhabilitaciones y sería más torpe si instruye al usurpador Tribunal Supremo de Justicia que declare ilegal la realización de la primaria. El rechazo internacional no lo deja dormir. Ahora, más que nunca se justifica que se mantengan e incluso amplíen las sanciones y las condenas al régimen. Las mismas son necesarias para intentar que cesen las inhabilitaciones, pueda culminar la primaria y se realicen elecciones libres. ¿Cederá Maduro?

Lo importante no es lo que decida el régimen, sino los pasos que debe dar la dirigencia opositora. Quienes han asomado el punto de la sucesión de los ilegalmente inhabilitados no deben volver a plantearlo. Es tiempo de cerrar filas, de declarar todos a una, como diría Lope de Vega, que apoyarán a quien gane la primaria y que lucharán para vencer los obstáculos para que todos los candidatos puedan ejercer su derecho a competir y quien gane sea nuestro abanderado en el 2024.

Con respecto a la participación en el registro de los venezolanos desplazados del país, la Comisión Nacional de Primaria (CNP) fue muy estricta al fijar los requisitos. Solo podían hacerlo los que están en el Registro Electoral Permanente, que tiene mucho tiempo cerrado en el exterior. Otro requisito que causó temor por posibles represalias fue exigir fotos de la cédula y de la persona. Esto se debió a que, acertadamente, la CNP no podía correr el riesgo de que alguien impugne los resultados. También limitó el número de ciudades en que se podrá votar. Así mismo, hay que considerar que el número mayor de desplazados está en condiciones precarias, cuya preocupación es conseguir comida, trabajo, alojamiento y papeles para legalizar su situación.

Después de un inicio de inscripción muy lento, a la fecha están validados 311.324, hay 40.745 que no se ha podido validar su identidad y 122.024 que por alguna razón no han completado el proceso. Es decir que 474.093 decidieron registrarse. Habrá que esperar que la Comisión Nacional de Primaria anuncie el resultado final. A esa cifra hay que agregar 108.000 que no requerían registrarse por haberlo hecho en los Consulados en donde tradicionalmente han votado.

Estos números están dentro de lo esperado en un evento preliminar a una elección presidencial. El régimen esperaba una cifra mucho más baja y los demócratas aspirábamos a que fuese algo más alta. Ojalá que todos acudan a votar a pesar de las distancias a los centros seleccionados.

En resumen, instamos a nuestros candidatos a mantenerse unidos, olvidarse de plantear una posible sucesión y ratificamos nuestro reconocimiento a la Comisión Nacional de Primaria.

Como (había) en botica

Felicitamos a la periodista Betty Rosales, compañera de Gente del Petróleo y de Unapetrol, a quien la Cámara del municipio Lagunillas otorgó la condecoración Eleazar López Contreras.

Volvimos a ver la excelente entrevista por CNN de Guillermo Arduino a nuestra compatriota la directora de orquesta Glass Marcano, realizada en diciembre 2020. Ojalá la vean todos nuestros jóvenes.

Lamentamos el fallecimiento de Carmen Teresa Quintero, querida amiga y compañera de trabajo de la Palmaven meritocrática, filial de Pdvsa.

La sucesión, por Eddie A. Ramírez S.

