¿Quieres ir a Los Roques? Conviasa publicó los precios de paquetes “full day”

Conviasa publicó los precios de paquetes “full day”. El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) anunció el costo de los paquetes «full day» para el archipiélago de Los Roques.

Según la publicación de la aerolínea venezolana, hay tres tipos de paquetes, los cuales se adaptan al gusto de los clientes.

El «Paquete Básico» tiene un costo de US$ 235 por persona. El «Paquete Medio» tiene un valor de US$ 250 por persona y el «Paquete VIP» tiene un precio de US$ 295 por persona.

Para conocer qué contiene cada paquete, el usuario interesado deberá contactar a la aerolínea vía telefónica o por correo electrónico.

«Full day a Los Roques con las mejores tarifas para que disfrutes de los paradisíacos cayos en estas vacaciones», recalcó el mensaje de Conviasa.

Conviasa y los convenios aéreos

Hace más de un mes, las aerolíneas estatales de Rusia, Aeroflot y Venezuela, Conviasa, firmaron un memorando de entendimiento para ofrecer más de 100 destinos de vuelos, informó este viernes el ministro de Transporte de la nación caribeña, Ramón Velásquez.

«La firma del memorándum de entendimiento entre las líneas aéreas Conviasa y Aeroflot permitirá a ambas naciones hermanas ofertar más de 100 destinos. Además, se cumple uno de los sueños del comandante supremo Hugo Chávez: avanzar hacia la integración de los pueblos», escribió el funcionario venezolano en su cuenta de Twitter.

El Ministerio de Transporte indicó, en una publicación en la red social, que esta alianza permitirá ampliar el alcance de Conviasa hacia el hemisferio oriental y a los destinos ofrecidos por Aeroflot, como parte de un plan de expansión de rutas del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

#23Jul Full day a Los Roques con las mejores tarifas para que disfrutes de los paradisíacos cayos en estas vacaciones. Comunícate con nosotros al 04143991246 o escríbenos a [email protected] pic.twitter.com/dfk6v7gcKu — Línea Aérea Conviasa (@LAConviasa) July 23, 2023

Con información de Finanzas Digital