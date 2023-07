Dos de «los 33» detenidos en fiesta privada rompen el silencio +VIDEO

Dos de los 33 hombres detenidos la semana pasada por supuestamente participar en una fiesta «orgía» en un sauna de Valencia, estado Carabobo, rompieron el silencio al lamentar que en Venezuela «hay que avergonzarse de ser homosexual».

Así responde Iván Darío Valera de 30 años de edad, uno de los imputados por delitos de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica, algo que según opinión de distintos abogados carece de sentido debido a lo que describe el Código Penal de Venezuela sobre los mismos.

Lee tambien: Península de Macanao prepara IV juegos municipales para realzar valores deportivos (VIDEO)

Estas personas denuncian haber sido sometidas al escarnio público al ser acusadas de delitos que no cometieron.

El joven recuerda que al momento de ser sorprendidos en el Club Avalon por funcionarios policiales el estaba sentado en una sala de estar junto a uno de sus mejores amigos disfrutando de una bebida, cuando escuchó a los funcionarios identificarse para iniciar el procedimiento asumió que se trataba de una broma.

«Me doy cuenta en el momento en el que inicia el psicoterror por parte de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana indicando que estábamos metidos en tremendo problema y nos quitan nuestro teléfonos», afirma Valera al relatar lo ocurrido la noche del 23 de julio.

Durante el procedimiento que califican de arbitrario, difundieron fotografías de los detenidos con los rostros descubiertos; cuando en otros procedimientos no se exhibe la identidad de las personas aprehendidas para no vulnerar sus derechos. Además, se mencionó sobre el uso de estupefacientes, pero entre los materiales incautados; no existió algún componente psicotrópico o venta ilícita del mismo.

El médico cirujano Alfredo Rodríguez fue otro de los detenidos, quien había regresado recientemente al país desde Miami para visitar a su familia, asegura que fueron imputados por un delito que aún desconocen. Explicó que decidió acudir al sauna Grupo Avalon Club Man Spa para disfrutar de un día de esparcimiento

«Yo solicito mi derecho a que se me restituya la libertad (…) que exista justicia para todas esas personas a quienes quizás no se les puede resarcir la pena mora., la falta de honor, el escarnio», aseguró en declaraciones a WTC radio de Valencia.

A los detenidos no se les permitió tener contacto con sus seres queridos ni defensores. «Esas personas eran un país completo que simplemente quisiera vivir libre», asegura uno de los afectados.

Continúan exigiendo justicia al recordar que todavía hay 3 personas injustamente detenidas.