Belmonte: «Es primordial fortalecer imagen del CNE y recuperar el voto»

El sociólogo, exvicerrector administrativo de la UCV y uno de los aspirantes a la rectoría del CNE Amalio Belmonte habló este martes sobre su aspiración a formar parte de la directiva del máximo órgano electoral del país y destacó que es primordial que se fortalezca la imagen del CNE y recuperar la intención de voto del venezolano.

Durante una entrevista en Circuito Onda, destacó que será esta tarde cuando asistirá a la primera enrtevista con el Comité de Postulaciones Electorales de la AN 2020, luego de que este lunes, circuló la lista oficial de los 153 postulados.

Belmonte consideró que el CNE tiene una importancia muy relevante en el país y que el objetivo de las nuevas autoridades debe ser «fortalecer» su imagen, que durante los últimos

Respecto a qué podría aportar al CNE como rector, sostuvo que lo primero es la experiencia que ha tenido en la UCV al ser parte del equipo que materializó el reglamento transitorio para elecciones de la casa que vence las sobras. «La capacidad para llegar a acuerdos importantes, darle valor político al voto y la experiencia que tuvimos en la negociación con el Gobirno en la UCV».

«Hemos aceptado que la única manera de conseguir alternabilidad es por la vía del voto. No es fácil fortalecer la confianza, pero hay que llegar a acuerdos».

La periodista Shirley Varnagy le preguntó si se considera de tendencia opositora, y el ucevista respondió: sin ser ingenuo, pensar que quienes han sido postulados no tienen alguna simpatía o afinidad política, pero lo importante es que exista la mayor objetividad posible. Sabemos que no hay si no hay nunca una asepsia total respecto a la opinión política, pero es fundamental que haya capacidad de ser independiente de los partidos para que haya entendimiento».

También propuso que sigan existiendo los “votos salvados”, pero que por medio siempre exista la tendencia “a llegar a acuerdos, donde los 5 representantes puedan establecer votar unánimemente, con respecto al asunto que les corresponda y que no haya hegemonía uno respecto al otro”.