La Vinotinto se medirá ante Colombia para las eliminatorias sudamericanas. La Conmebol informó que este primer encuentro de la Vinotinto se llevará a cabo en Barranquilla, Colombia, el próximo 7 de septiembre a las 7:00 de la noche.

Además detallaron que los juegos que abrirán las eliminatorias sudamericanas se disputarán el 7, 8 y 12 de septiembre.

Eliminatorias sudamericanas Mundial 2026

Primera jornada

Jueves 7 de septiembre

Paraguay vs. Perú – Ciudad del Este – 6:30 pm

Colombia vs. Venezuela – Barranquilla – 7:00 pm

Uruguay vs. Chile – Montevideo – 7:00 pm

Argentina vs. Ecuador – Buenos Aires – 8:00 pm

Brasil vs. Bolivia – Belém – 8:45 pm

Segunda jornada

Martes 12 de septiembre

Bolivia vs. Argentina – La Paz – 4:00 pm

Ecuador vs. Uruguay – Quito – 5:00 pm

Venezuela vs. Paraguay – Maturín – 6:00 pm

Chile vs. Colombia – Santiago – 8:30 pm

Perú vs. Brasil – Lima – 10:00 pm

Los horarios son los de Venezuela.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF

Argentina, actual campeona del mundo, recibirá a la selección de Ecuador en Buenos Aires en la primera fecha y cerrará el 12 de septiembre contra el combinado de Bolivia en La Paz.

La selección de Uruguay se medirá ante Chile el 8 de septiembre en Montevideo y cuatro días más tarde estará en Quito para enfrentar a Ecuador.

Brasil, cinco veces campeona del mundo, comenzará su ruta eliminatoria en casa frente a Bolivia y cerrará la segunda fecha contra Perú como visitante en Lima.

